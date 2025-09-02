Gazprom şi CNPC au semnat un acord pentru creşterea livrărilor de gaze ruseşti

Grupul rus Gazprom şi China National Petroleum Corporation au semnat un acord care priveşte creşterea livrărilor anuale de gaze ruseşti spre China, via conducta Power of Siberia, precum şi prin aşa-numita rută prin Extremul Orient, a anunţat marţi agenţia de presă RIA Novosti, preluată de Reuters.

Luna trecută, Reuters a informat că China vrea să cumpere mai multe gaze din Rusia via actuala conductă Power of Siberia 1, în condiţiile în care nu au fost făcute progrese cu privire la construirea celei de a doua conducte, Power of Siberia 2, conform sursei.

Acordurile dintre Gazprom şi CNPC au fost semnate cu ocazia unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în China, care va participa miercuri la parada din piaţa Tiananmen.

RIA Novosti îl citează pe directorul Gazprom, Alexei Miller, care a declarat că grupul rus şi CNPC au convenit să majoreze livrările de gaze până la 44 miliarde metri cubi pe an, de la 38 miliarde metri cubi pe an în prezent. De asemenea, cele două părţi au căzut de acord să majoreze livrările de gaze via o conductă de gaze din Extremul Orient până la 12 miliarde metri cubi, de la 10 miliarde metri cubi.

Miller a mai spus că a fost semnat un Memorandum obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea conductei Power of Siberia 2, precum şi a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia.

"Gazprom şi CNPC au semnat, de asemenea, azi un nou memorandum de cooperare strategică, care reflectă o nouă etapă a colaborării noastre cu CNPC", a declarat Miller.

Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an şi aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul şi estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate şi Moscova speră să redirecţioneze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari, care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.