George Simion anunţă că AUR începe demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Liderul AUR, George Simion, a publicat un mesaj pe Facebook în care anunţă că partidul începe demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul actualei crize politice şi al nemulţumirilor faţă de activitatea şefului statului, conform postării citate . Simion afirmă că formaţiunea sa va aduce "multe veşti bune" în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional de Conducere AUR .

Liderul AUR a precizat că demersul este motivat de modul în care preşedintele a gestionat relaţia cu opoziţia, inclusiv nominalizările premierilor fără consultarea partidelor şi excluderea AUR de la negocieri . Anterior, vicepreşedintele AUR, Petrişor Peiu, a declarat că procedura de suspendare este „oricând pe masă” din cauza unui „comportament extrem de autoritar spre autocratic” al preşedintelui .

Conform articolului 95 din Constituţie, propunerea de suspendare poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor (156 de semnături), iar suspendarea propriu-zisă necesită votul majorităţii parlamentarilor, urmat de un referendum în termen de 30 de zile . AUR deţine în prezent 90 de mandate parlamentare, fiind necesar sprijinul altui partid pentru iniţierea procedurii .