Georgia condamnă la închisoare protestatari pro-europeni

Un tribunal din Tbilisi a condamnat miercuri la câte doi ani de închisoare 11 persoane, inclusiv actorul Andro Şişinadze, pentru participarea la manifestaţiile pro-europene din 2024, acuzate de „acţiuni în grup care au adus atingere ordinii publice”, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Decizia vine la doar o zi după ce alţi opt manifestanţi au primit pedepse de până la doi ani şi jumătate de detenţie pentru acuzaţii similare. Condamnările se înscriu într-un val mai amplu de represiune asupra opoziţiei, care a vizat în ultimele luni şi lideri politici, activişti civici şi jurnalişti.

Deşi guvernul susţine că nu renunţă la obiectivul integrării europene, partidul de guvernământ Visul Georgian este acuzat de opoziţie şi de partenerii occidentali de alunecare autoritară şi apropiere de Rusia. Bruxellesul a avertizat că astfel de măsuri compromit candidatura Georgiei la aderarea la UE, în condiţiile în care peste 80% dintre cetăţeni susţin acest obiectiv. SUA şi mai multe state europene au impus deja sancţiuni oficialilor georgieni responsabili, conform sursei citate.

În ciuda reprimării, protestele antiguvernamentale continuă periodic în capitală, deşi mobilizarea nu mai atinge nivelul de anul trecut, când zeci de mii de oameni au ieşit în stradă contestând alegerile legislative considerate fraudate de opoziţie.