Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Georgia condamnă la închisoare protestatari pro-europeni

A.B.
Internaţional / 3 septembrie, 20:28

Georgia condamnă la închisoare protestatari pro-europeni

Un tribunal din Tbilisi a condamnat miercuri la câte doi ani de închisoare 11 persoane, inclusiv actorul Andro Şişinadze, pentru participarea la manifestaţiile pro-europene din 2024, acuzate de „acţiuni în grup care au adus atingere ordinii publice”, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Decizia vine la doar o zi după ce alţi opt manifestanţi au primit pedepse de până la doi ani şi jumătate de detenţie pentru acuzaţii similare. Condamnările se înscriu într-un val mai amplu de represiune asupra opoziţiei, care a vizat în ultimele luni şi lideri politici, activişti civici şi jurnalişti.

Deşi guvernul susţine că nu renunţă la obiectivul integrării europene, partidul de guvernământ Visul Georgian este acuzat de opoziţie şi de partenerii occidentali de alunecare autoritară şi apropiere de Rusia. Bruxellesul a avertizat că astfel de măsuri compromit candidatura Georgiei la aderarea la UE, în condiţiile în care peste 80% dintre cetăţeni susţin acest obiectiv. SUA şi mai multe state europene au impus deja sancţiuni oficialilor georgieni responsabili, conform sursei citate.

În ciuda reprimării, protestele antiguvernamentale continuă periodic în capitală, deşi mobilizarea nu mai atinge nivelul de anul trecut, când zeci de mii de oameni au ieşit în stradă contestând alegerile legislative considerate fraudate de opoziţie.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb