Germania a suspendat exporturile de arme către Israel

Decizia Germaniei de a suspenda exporturile de arme către Israel vine ca răspuns la planul Israelului de a-şi extinde operaţiunile în Fâşia Gaza, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat postului public ARD, potrivit news.ro.

„Nu putem livra arme într-un conflict care este în prezent dus exclusiv prin mijloace militare”, a declarat Merz. „Vrem să ajutăm diplomatic şi asta facem.”

Agravarea crizei umanitare din Gaza şi planurile Israelului de a extinde controlul militar asupra enclavei au împins Germania să ia această măsură istorică.

Cancelarul a declarat în interviu că extinderea operaţiunilor Israelului în Gaza ar putea costa viaţa a sute de mii de civili şi ar necesita evacuarea întregului oraş Gaza.

„Unde să se ducă aceşti oameni?”, a spus Merz. „Nu putem face asta, nu vom face asta şi eu nu voi face asta.”

Cu toate acestea, principiile politicii Germaniei faţă de Israel rămân neschimbate, a afirmat cancelarul.

„Germania a fost ferm alături de Israel timp de 80 de ani. Acest lucru nu se va schimba”, a declarat Merz.

Germania este al doilea furnizor de arme al Israelului, după Statele Unite, şi este de mult timp unul dintre cei mai fideli susţinători ai acestuia, în principal din cauza vinovăţiei sale istorice pentru Holocaustul nazist - o politică cunoscută sub numele de „Staatsraison”.