Germania atinge nivel record al angajaţilor part-time

Institutul pentru piaţa muncii din Germania (IAB) arată, într-un studiu publicat marţi, că 40,1% dintre angajaţii germani lucrau în regim part-time în al doilea trimestru al anului, un nivel record, transmite DPA, de la care relatăm cele ce urmează.

Numărul angajaţilor part-time a crescut cu 1,3% faţă de anul trecut, până la 16,97 milioane persoane, în timp ce numărul celor care lucrează full-time a scăzut cu 0,7%, la 25,35 milioane. În medie, angajaţii part-time muncesc 18,6 ore pe săptămână, un alt maxim istoric, conform sursei citate.

„Dacă în anii 1990 munca part-time era o excepţie, acum a devenit standardul”, a explicat Enzo Weber, expert IAB.

Deşi numărul total al persoanelor ocupate a crescut uşor la 46 milioane, IAB notează că ocuparea a stagnat faţă de trimestrul precedent, iar numărul de joburi full-time rămâne cu peste 200.000 sub nivelul de vârf.