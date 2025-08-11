Germania: Creştere semnificativă a numărului de insolvenţe, în iulie

Falimentele de companii în Germania sunt în creştere iar în iulie numărul de insolvenţe înregistrate a fost cel mai ridicat începând din octombrie 2024, transmite DPA.

Conform datelor preliminare ale Oficiului federal de statistică din Germania (Destatis) publicate luni, tribunalele locale au înregistrat luna trecută cu 19,2 mai multe falimente decât în iulie 2024, ceea ce sugerează că eforturile cancelarului Friedrich Merz de a redresa cea mai mare economie europeană încă nu au impact asupra afacerilor private.

În timp ce, în mai, a fost consemnat primul declin al falimentelor de companii în Germania începând din martie 2023, numărul acestora a crescut din nou în iunie.

"Criza economică continuă şi de aceea creşte şi numărul de insolvenţe", a apreciat Jupp Zenzen, expert al Asociaţiei Camerelor Germane de Industrie şi Comerţ (DIHK).

După doi ani de recesiune, lichiditatea multor companii a fost afectată, în timp ce preţurile ridicate la energie şi birocraţia excesivă reprezintă o povară semnificativă.

"Economia are nevoie de măsuri extinse de stimulare", a avertizat Zenzen, cerând politicienilor să implementeze "urgent reformele necesare".

Conform Asociaţiei administratorilor de insolvenţe din Germania (VID), creşterea numărului de insolvenţe ar putea fi de asemenea provocată de firmele care reacţionează prea târziu la schimbările structurale din domeniile lor de activitate.

"Oamenii caută prea rapid cauza eşecului unei afaceri, dând vina pe taxele vamale sau preţurile ridicate la energie. Este o greşeală periculoasă, deoarece poate însemna că măsurile de restructurare au fost luate prea târziu sau nu au fost suficient de cuprinzătoare", a declarat preşedintele VID, Christoph Niering.