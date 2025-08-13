Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă Iranul cu reimpunerea sancţiunilor ONU

Germania, Franţa şi Regatul Unit au transmis, într-o scrisoare adresată marţi secretarului general al ONU şi Consiliului de Securitate, că sunt pregătite să reactiveze toate sancţiunile internaţionale împotriva Iranului dacă, până la sfârşitul lunii august, nu se ajunge la o soluţie negociată în dosarul nuclear, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Miniştrii de Externe Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot şi David Lammy au subliniat că „nu vor profita de oportunitatea unei prelungiri” în cazul în care Teheranul nu acceptă o rezolvare diplomatică.

Cele trei state europene - participante la Acordul de la Viena din 2015 (JCPoA) - afirmă că au „justificarea clară şi fără ambiguitate” de a folosi prevederile Rezoluţiei 2231 pentru a declanşa mecanismul de restabilire a sancţiunilor. Documentul invocă o listă „neexhaustivă” a angajamentelor încălcate de Iran, inclusiv acumularea unui stoc de uraniu îmbogăţit „de peste 40 de ori” faţă de limita stabilită.

Teheranul respinge legitimitatea acestui demers, ministrul de Externe Abbas Araghchi calificând sancţiunile drept „ilegale” şi afirmând că grupul E3 nu are autoritatea de a declanşa procedura. Scrisoarea vine pe fondul tensiunilor majore generate de atacurile israeliene şi americane asupra unor instalaţii nucleare iraniene, în urma cărora Iranul şi-a suspendat cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.