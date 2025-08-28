Gheorghe Piperea: „Partidul nostru nu are nimic rasist sau extremist”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a declarat într-o postare publică faptul că partidul din care face parte „se bazează pe valori ca familia, naţiunea, libertatea şi toleranţa” şi că „nu are nimic rasist sau extremist în program şi nici în acţiune”.

Reacţia sa vine pe fondul scandalului generat de agresarea unui livrator asiatic, incident asociat de presă cu un mesaj postat de un parlamentar AUR. Piperea susţine că „faptul că un derbedeu s-a luat de un biet lucrător al unei reţele de livrare de mâncare este condamnabil şi trebuie sancţionat conform legii, pe bază de responsabilitate individuală, dar nu probează un "val de ură' şi nu are legătură cu AUR”.

Europarlamentarul afirmă că AUR „nu are nimic împotriva migranţilor care se află în România legal”, însă critică politica guvernamentală de a acoperi deficitul de forţă de muncă prin import de lucrători străini. „Guvernul preferă să umple spaţiile goale din piaţa muncii cu migranţi, în timp ce ar putea să creeze locuri de muncă decente pentru cetăţenii români, inclusiv pentru cei plecaţi la muncă în străinătate”, a spus Piperea.

El a adăugat că partidul său se opune practicilor unor angajatori, în special din HoReCa şi din platformele de livrare, care „plătesc salarii de mizerie migranţilor pentru a forţa tinerii sau şomerii români să accepte aceleaşi salarii de mizerie”. Totodată, AUR susţine că este necesară implicarea României în eforturile europene de combatere a migraţiei ilegale şi a „sclaviei moderne”.