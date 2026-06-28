Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză că, după ani de guvernare prin crize succesive, împrumuturi masive şi măsuri de austeritate, actuala guvernare continuă să transfere nota de plată către români, fără să elimine cauzele structurale ale dezechilibrelor bugetare, conform unui comunicat AUR citat. Piperea susţine că banii din buget merg către o administraţie supradimensionată şi ineficientă, bugete exorbitante pentru organele de represiune şi susţinerea unor războaie care nu ar trebui să implice România, potrivit sursei.

Europarlamentarul afirmă că, din 2020 încoace, puterea pro-europeană a condus ţara prin stări de excepţie, iar conducerea prin management de criză nu rezolvă cauzele structurale, ci reacţionează cu ordonanţe de urgenţă şi cheltuieli de avarie, conform comunicatului. El arată că România a avut un buget mediu de 650 de miliarde de lei anual, dar banii ies din sac mai repede decât intră prin plăţi către o administraţie ineficientă, achiziţii publice unde se fură 30-40% din valoare şi dobânzi exorbitante, potrivit sursei.

Piperea consideră că Guvernul Bolojan a prezentat bugetul pe 2026 ca fiind „responsabil”, dar interimatul prelungit arată că se amână rectificarea bugetară care ar putea arăta adevărul: poporul a fost chinuit degeaba, totul s-a agravat, iar austeritatea brutală a dus la stagflaţie, conform declaraţiei citate. El susţine că România a cheltuit 28 de miliarde de euro în patru ani pentru înarmare, ineficient şi pe armament vechi, iar o parte a fost donată Ucrainei, iar ajutorul acordat Ucrainei este „secret de stat”, potrivit comunicatului AUR.

Europarlamentarul se pronunţă pentru suspendarea urgentă a oricărui ajutor financiar sau militar către Ucraina şi pentru pedepsirea „optimizării fiscale” agresive a multinaţionalelor ca practică anticoncurenţială, conform sursei. El susţine că digitalizarea fiscală nu a livrat rezultatele promise, iar gradul de necolectare a TVA rămâne cel mai mare din UE (30%), iar disciplina fiscală fără protecţia oamenilor de rând este „sinucidere politică”, potrivit declaraţiei citate.