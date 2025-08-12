Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Gheorghe Piperea avertizează asupra riscurilor majore la Pilonul II de pensii

A.B.
Politică / 12 august, 15:11

Gheorghe Piperea avertizează asupra riscurilor majore la Pilonul II de pensii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susţine că fondurile de pensii administrate privat reprezintă „o bombă cu ceas” pentru cei peste 8 milioane de contributori, acuzând statul că le „goleşte conturile” prin împrumuturi masive şi plasamente riscante.

„La trei ani după ce 7,4 milioane de români pierdeau 7 miliarde de lei din pensiile Pilon II din cauza expunerii pe titluri de stat, situaţia este mult mai gravă. Statul, aflat în prag de faliment suveran, se împrumută agresiv la aceste fonduri, fără audituri, fără teste de stres şi cu investiţii toxice, inclusiv în instituţii financiare controlate de Rusia”, afirmă Piperea.

Acesta avertizează că, în cazul unui colaps financiar, titlurile de stat şi obligaţiunile deţinute de fonduri s-ar putea transforma „rapid în junk” şi critică lipsa unei evaluări reale a riscurilor. „Dacă în 2022 s-a pierdut 8% din banii de pensii într-un singur semestru, ce pierderi vor urma în cei "doi ani de restrişte' anunţaţi de Bolojan?”, întreabă el.

Piperea mai susţine că administratorii Pilonului II au investit în trecut sute de milioane de dolari în bănci şi instituţii financiare cu capital rusesc, pierderi nerecuperate din cauza sancţiunilor internaţionale, şi acuză că, în ultimii ani, au existat scăderi masive ale activelor fondurilor - inclusiv o diminuare de aproape un miliard de euro în primăvara acestui an.

Europarlamentarul cere „audit independent, teste de stres reale şi transparenţă totală” privind administrarea Pilonului II, subliniind că „românii au dreptul să ştie ce se întâmplă cu banii lor şi ce riscuri reale există pentru pensiile pe care le aşteaptă după o viaţă de muncă”.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 15:26)

    Romanii nu mai au niciun drept în UE. Dispariția din istorie este asigurată.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  bai asistat social (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 15:47)

      pleaca la moscova ai toate drepturile acolo, bai boschetare ,sa nu uiti sa ii iei si pe urecheatul asta si pe cioara semeon, multe scuccesuri.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb