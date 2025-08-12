Gheorghe Piperea avertizează asupra riscurilor majore la Pilonul II de pensii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susţine că fondurile de pensii administrate privat reprezintă „o bombă cu ceas” pentru cei peste 8 milioane de contributori, acuzând statul că le „goleşte conturile” prin împrumuturi masive şi plasamente riscante.

„La trei ani după ce 7,4 milioane de români pierdeau 7 miliarde de lei din pensiile Pilon II din cauza expunerii pe titluri de stat, situaţia este mult mai gravă. Statul, aflat în prag de faliment suveran, se împrumută agresiv la aceste fonduri, fără audituri, fără teste de stres şi cu investiţii toxice, inclusiv în instituţii financiare controlate de Rusia”, afirmă Piperea.

Acesta avertizează că, în cazul unui colaps financiar, titlurile de stat şi obligaţiunile deţinute de fonduri s-ar putea transforma „rapid în junk” şi critică lipsa unei evaluări reale a riscurilor. „Dacă în 2022 s-a pierdut 8% din banii de pensii într-un singur semestru, ce pierderi vor urma în cei "doi ani de restrişte' anunţaţi de Bolojan?”, întreabă el.

Piperea mai susţine că administratorii Pilonului II au investit în trecut sute de milioane de dolari în bănci şi instituţii financiare cu capital rusesc, pierderi nerecuperate din cauza sancţiunilor internaţionale, şi acuză că, în ultimii ani, au existat scăderi masive ale activelor fondurilor - inclusiv o diminuare de aproape un miliard de euro în primăvara acestui an.

Europarlamentarul cere „audit independent, teste de stres reale şi transparenţă totală” privind administrarea Pilonului II, subliniind că „românii au dreptul să ştie ce se întâmplă cu banii lor şi ce riscuri reale există pentru pensiile pe care le aşteaptă după o viaţă de muncă”.