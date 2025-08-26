Gheorghe Piperea critică legile austerităţii „bolojaniene”

Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, a realizat o analiză critică cu privire la impactul pe care legile austerităţii „bolojaniene” îl au asupra românilor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acesta arată modul în care prin măsurile luate, Guvernul Bolojan afectează una dintre categoriile esenţiale ale statului, şi anume profesorii.

„Prin legile austerităţii „bolojaniene”, salariul profesorilor scade de la 54 de lei/oră, la 30 de lei/oră. Un profesor cu 30 de ani vechime va pierde 1000 de lei/lună.

Inflaţia: 20% pe produse şi servicii de bază (şi acesta e doar începutul inflaţiei galopante). Ratele la bănci: dublate. Facturile la utilităţi: dublate sau chiar triplate. Costul transportului şi carburantului: cu 60% mai mare, numai anul acesta. La anul - Dumnezeu cu mila”, a arătat eurodeputatul AUR.

Potrivit acestuia, aşa arată în viziunea guvernării PNL-PSD-USR-UDMR România educată şi onestă.

Totodată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gheorghe Piperea precizează că Ministerul Transporturilor anunţă majorarea cu 40% a preţului transportului în comun, ceea ce va duce la o presiune mai mare pe românii care fac naveta.

„În Bucureşti s-a anunţat deja că transportul în comun va costa cu 40% mai mult. Preţul unei călătorii metrou plus STB va creşte de la 5 la 7 lei. Pentru profesorii (mai ales suplinitori, deci prost plătiţi) care vor fi nevoiţi să facă naveta la mai multe şcoli pentru a completa noua normă didactică şi pentru studenţii trimişi de minister să muncească part time din lipsă de bursă va fi un an şcolar, respectiv, universitar de vis. Poate chiar anul abandonului...

„De fapt, cum spuneam, costul transportului plus combustibilul se va majora în termeni reali cu 60%, căci inflaţia pe produsele şi serviciile de baza va creşte cu 20%”, a subliniat europarlamentarul AUR.

Gheorghe Piperea menţionează că, dacă ar fi decident, „aş face ca transportul în comun să fie gratis pentru bucureşteni. Aglomeraţia şi poluarea din oraş, plus sărăcia, ar putea fi astfel diminuate”.