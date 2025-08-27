Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Giorgia Meloni: Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă pe scena geopolitică

I.S.
Internaţional / 27 august, 17:00

Giorgia Meloni: Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă pe scena geopolitică

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă pe scena geopolitică, fiind „incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China şi Statele Unite”, transmite EFE.

Declaraţiile au fost făcute la evenimentul anual „Întâlnirea pentru prietenia între popoare” din Rimini, organizat de mişcarea catolică „Comuniune şi Eliberare”, unde Meloni a fost întâmpinată cu aplauze.

În discurs, ea a susţinut punctul de vedere al economistului Mario Draghi, care a atras atenţia că UE şi-a supraestimat influenţa geopolitică bazată pe piaţa internă de 450 de milioane de consumatori. „Anul acesta va rămâne în istorie ca momentul în care această percepţie s-a prăbuşit”, a spus Meloni.

Draghi, fost premier italian şi fost preşedinte al Băncii Centrale Europene, a prezentat în 2023 un raport privind relansarea economiei europene, în care a subliniat decalajul tot mai mare faţă de SUA şi dependenţa crescută a blocului comunitar de China pentru resurse şi tehnologii strategice. Venitul pe cap de locuitor a crescut aproape dublu în Statele Unite faţă de UE din anul 2000, a punctat acesta.

Raportul estima că Uniunea are nevoie de investiţii anuale între 750 şi 800 de miliarde de euro pentru a-şi recăpăta competitivitatea, sumă uriaşă comparativ cu bugetul total al UE pentru perioada 2021-2027, de 1.074 miliarde de euro. Însă statele membre, aflate sub presiunea războiului din Ucraina, a cheltuielilor pentru energie şi a deficitelor bugetare, se opun ideii de a apela din nou la datoria comună, aşa cum s-a procedat în timpul pandemiei.

Totodată, Meloni a apărat politica dură a guvernului său în privinţa migraţiei ilegale, inclusiv decizia de a crea tabere pentru migranţi în Albania. „Orice încercare de a ne împiedica să gestionăm fenomenul migraţiei va fi respinsă. Niciun judecător, politician sau birocrat nu ne poate împiedica să aplicăm legislaţia italiană, să protejăm cetăţenii, să combatem traficanţii de persoane şi să salvăm vieţi”, a afirmat şefa executivului italian.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 17:12)

    Lasa, ma, ca sigur noi yuropenii ii vom invinge si pe Rusi, si pe Trump, si pe Chinezi, si pe Iranieni, si pe Indieni, pi toti, ma. Trust the Slava.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 17:59)

    Cata dreptate are dragalasa de ea, ea explica la modul delicat ca Europa A DEVENIT irelevanta pe plan politic

    (a uitat sa spuna ca si economic) 

