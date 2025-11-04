Google marchează 15 ani de activitate în România şi îşi consolidează prezenţa în domeniul inteligenţei artificiale

Google aniversează 15 ani de prezenţă în ţara noastră, perioadă în care echipa locală s-a extins de la câţiva angajaţi la peste 400, iar activitatea companiei s-a diversificat de la digital advertising la dezvoltare tehnologică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

România a devenit cel mai mare centru Google de dezvoltare pentru dispozitive „wearables” din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. În birourile din Bucureşti activează echipe de ingineri care contribuie la tehnologii integrate în produsele Pixel, precum funcţii de sănătate, siguranţă şi fitness bazate pe inteligenţă artificială.

„Cei 15 ani de activitate reprezintă o fundaţie solidă pentru următorul capitol, definit de inteligenţa artificială. Vom continua să sprijinim dezvoltarea competenţelor digitale, inovaţia în mediul de afaceri şi transformarea digitală a societăţii”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

De la educaţie digitală şi antreprenoriat până la digitalizarea patrimoniului cultural, Google a derulat programe precum Atelierul Digital, Google for Startups şi Google.org Grants, oferind formare pentru sute de mii de studenţi, antreprenori şi funcţionari publici. Totodată, prin platformele Street View şi Arts & Culture, compania a adus patrimoniul României în atenţia publicului global, de la Delta Dunării la colecţiile muzeelor naţionale.

În prezent, Google România îşi concentrează eforturile pe extinderea aplicaţiilor AI şi sprijinirea educaţiei în domeniul inteligenţei artificiale, continuând să dezvolte tehnologii integrate în dispozitivele Pixel şi în soluţiile globale ale companiei.