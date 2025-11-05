Google România - 15 ani de inovaţie, inteligenţă artificială şi educaţie digitală

Google marchează luna aceasta 15 ani de prezenţă în România, o perioadă în care a trecut de la un mic birou local la un hub regional de inovaţie, cu peste 400 de angajaţi şi două sedii moderne în Bucureşti. România a devenit, astfel, cel mai mare centru Google pentru dezvoltarea tehnologiilor „wearables” din EMEA, locul unde se nasc funcţionalităţi integrate în smartwatch-urile şi telefoanele Pixel folosite în întreaga lume. După un deceniu şi jumătate de inovaţie, Google România îşi concentrează activitatea pe inteligenţa artificială (AI), integrând-o în produsele şi serviciile sale. Echipa locală de ingineri dezvoltă acum un antrenor digital de sănătate şi fitness bazat pe AI, prezentat în cadrul evenimentului Made by Google.

Patrick Warnking, Vicepreşedinte al Google pentru Europa Centrală şi de Est, a precizat: "Sărbătorim 15 ani de inovaţie în România şi pentru România. Am văzut exemplele în care oamenii din România şi din întreaga lume beneficiază de inovaţia şi frumuseţea din această ţară. Suntem încântaţi astăzi să împărtăşim această sărbătoare cu partenerii, clienţii şi oamenii dedicaţi care au făcut ca acest lucru să se întâmple, şi cu voi toţi. (...) Europa Centrală şi de Est reprezintă motorul de creştere al Europei, dar este şi motorul de inovare şi de talente pentru acest continent. Iar Inteligenţa Artificială (AI) ar putea fi cea mai mare oportunitate pentru România de a continua această poveste de succes şi motorul de creştere în următorii ani. De ce? Pentru că România are o fundaţie foarte puternică în educaţie, transformare de bază şi recunoaşterea potenţialului. Am menţionat că am investit în ultimii ani şi continuăm să investim aici; avem astăzi în România 400 de colegi şi Google România este cel mai puternic hub de inovare din regiune. De aceea, credem că AI este o tehnologie transformaţională care poate aduce schimbări semnificative şi pozitive, care va oferi progrese extraordinare şi care va stimula productivitatea în multe industrii. (...) Fundaţia pentru toate acestea este munca, iar propria noastră companie trebuie să investească în noi competenţe pentru a învăţa să folosească aceste instrumente, aceste instrumente AI. Iar Europa Centrală şi de Est, inclusiv România, au potenţialul de a conduce valul, de a fi în faţă, de a profita mai mult şi de a avea un impact mai mare. Numai că pentru a reuşi, avem nevoie de acţiuni concrete şi de un parteneriat permanent.

Guvernele trebuie să se concentreze pe investiţii în infrastructură, în cercetare, dar poate cel mai important, în dezvoltarea competenţelor AI. Şi împreună putem include oamenii în această oportunitate. Şi ce este foarte important: oricine poate învăţa instrumentele AI, chiar oricine. Nu trebuie să fii inginer în informatică pentru a lucra cu instrumentele AI”.

Domnia sa a menţionat că, de-a lungul celor 15 ani, Google România a dezvoltat competenţele digitale alături de partenerii gigantului tehnologici, deoarece aceste competenţe reprezintă un pilon pentru dezvoltarea economică. Mai mult, Google România s-a ocupat de dotarea comunităţilor locale, inclusiv a antreprenorilor, studenţilor, multor întreprinderi mici şi mijlocii, cu infrastructura şi competenţele necesare. În acest sens, Google a lansat iniţiative cu impact mare în ultimii 15 ani, cum ar fi cele nouă hub-uri universitare stabilite pentru formarea studenţilor, sprijinirea a peste 10.000 de companii în procesul de digitalizare şi formarea în utlizarea Inteligenţei Artificiale. De programele de educaţie Google, beneficiază 1,5 milioane de studenţi, profesori şi antreprenori, în special cei din zonele rurale şi dezavantajate.

• Formarea şi instruirea în vederea utilizării AI - prioritate pentru Google România

Mai mult, recent, compania a încheiat un parteneriat cu autorităţile centrale de la Bucureşti şi Chişinău pentru a instrui aproximativ 8500 de funcţionari publici din România şi Republica Moldova pe tema AI în privinţa productivităţii şi securităţii cibernetice.

Elisabeta Moraru, country director Google România, a arătat: "Programele Google i-au sprijinit pe români să-şi dezvolte abilităţi şi să utilizeze tehnologia cu încredere şi în siguranţă. Cu foarte multă responsabilitate am luat această misiune şi aş vrea să vă punctez doar câteva dintre iniţiativele locale la care am avut şansa să lucrăm. Prima este Atelierul Digital, lansat în anul 2016, alcătuit din nouă huburi în cele mai importante centre universitare în care se desfăşoară cursuri online şi offline, marketing digital, programare, siguranţă online şi dezvoltarea carierei. Peste jumătate de milion de persoane au participat la cursurile destinate atât studenţilor cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii pe care le-am făcut în 15 universităţi din România. Am gândit acest program ca o platformă online de educaţie în domeniul marketingului digital. Apoi ne-am dus în offline. Ne-am dus către colegii noştri, profesorii cărora le mulţumim că au devenit partenerii noştri şi, de-a lungul anilor, am devenit, un hub, o platformă pentru că am adăugat apoi zona de inteligenţă artificială, zona de codare, design sau productivitate. Google for Startups este un alt exemplu drag nouă pentru că ne am dorit să oferim constant susţinere IMM-urilor din România. Am pus la dispoziţie cursuri şi consultanţă dedicată pentru peste 10.000 de astfel de companii, oferind consiliere specializată despre cum să ne digitalizăm afacerea. În ultimii doi ani, curricula a fost actualizată cu module în zona de inteligenţă artificială. Am venit către colegii noştri din zona IMM-urilor pentru a susţine potenţialul lor, pentru ca noile tehnologii, modulul AI, modul AI Gemini, să fie parte integrantă din felul în care ei reuşesc să pivoteze pentru a intra în industrii noi”.

Doamna Moraru a mai amintit că un alt moment important a fost în anul 2023, când Google România a încheiat un parteneriat cu Institutul Naţional de Administraţie, prin intermediul căruia au fost derulate programe pentru educarea personalului din administraţia publică în domeniul inteligenţei artificiale, programele care vor continua deoarece obiectivul companiei este susţinerea unei economii care să folosească tehnologia într-un mod pozitiv.

Country directorul Google România a amintit şi despre sprijinul acordat de companie în digitalizarea domeniului cultural, de patrimoniu din ţara noastră, despre lansarea YouTube.ro, care a devenit unul dintre cele mai importante canale pentru creativitatea românească, cu un ecosistem constant şi diversificat al creatorilor de conţinut.

În ceea ce priveşte Inteligenţa Artificială, Elisabeta Moraru a spus: "Inteligenţa artificială sau tehnologia care ajută să construim viitorul este aici. Aşa cum ne-am asumat încă de la lansare, Google România aduce aceste tehnologii noi, le adaptează local şi ajută membrii societăţii să le folosească pentru evoluţia noastră a tuturor. Iar în ultimii ani am făcut eforturi constante pentru a aduce tehnologii noi în România. Poate că aţi folosit deja Gemini Life, poate aţi folosit modul AI, poate NotebookLM sau poate Nano Banana v-a atras atenţia. Şi nu în ultimul rând, aş vrea să menţionez Gemini pentru studenţi, pentru că până pe 9 decembrie încă putem să-i înregistrăm pe aceşti colegi să utilizeze gratuit timp de un an tehnologia la cel mai înalt nivel, astfel încât să o integreze în educaţia lor”.

Country Directorul Google România a mai menţionat că în perioada următoare activitatea companiei va urmări localizarea celor mai recente tehnologii, deoarece doreşte impulsionarea utilizării inteligenţei artificiale şi sprijinirea iniţiativelor de educaţie în acest domeniu.