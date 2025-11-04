Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
GovSatcom, răspunsul Europei la Starlink: comunicaţii securizate gratuite pentru toate statele UE

I.Ghe.
Ziarul BURSA #Internaţional / 4 noiembrie

GovSatcom, răspunsul Europei la Starlink: comunicaţii securizate gratuite pentru toate statele UE

Bruxelles-ul se pregăteşte să pună în funcţiune, până la sfârşitul anului 2025, GovSatcom, un sistem revoluţionar de comunicaţii guvernamentale prin satelit, care va oferi gratuit tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene acces la reţele de comunicaţii securizate, furnizate de sateliţi geostaţionari europeni, potrivit unui articol publicat ieri de cotidianul francez La Tribune. Practic, prin acest demers, Europa face un pas decisiv spre suveranitatea sa tehnologică şi strategică, GovSatcom, fiind considerat de experţi drept arma europeană anti-Starlink, afirmă sursa citată.

Programul, coordonat de Comisia Europeană prin intermediul agenţiei sale spaţiale EUSPA, sub conducerea lui Andrius Kubilius, comisarul pentru apărare şi spaţiu, a obţinut recent validarea Consiliului European de Acreditare de Securitate pentru Spaţiu (Security Accreditation Board - SAB). Această confirmare deschide drumul către lansarea oficială a serviciului, estimată până la sfârşitul anului sau cel târziu la începutul lui 2026, în funcţie de rezultatele ultimelor teste la scară reală.

Subestimat la început, GovSatcom se dovedeşte acum o piesă centrală a strategiei de rezilienţă europeană, rivalizând direct cu Starlink, sistemul american de comunicaţii prin satelit controlat de SpaceX, compania lui Elon Musk, care a zdruncinat echilibrul pieţei spaţiale globale. Spre deosebire de modelul comercial american, GovSatcom propune o soluţie colectivă, bazată pe principiul „pooling and sharing” - mutualizarea şi partajarea capacităţilor satelitare militare şi guvernamentale europene.

Cinci ţări sunt deja pilonii principali ai proiectului: Spania, cu cei doi sateliţi SpainSat NG, capabili să conecteze simultan mai multe zone geografice, şi Luxemburgul, urmate de Franţa cu sateliţii Syracuse, Grecia şi Italia prin sistemul Sicral. Aceste state furnizează capacităţile necesare, care vor fi achiziţionate de EUSPA şi puse apoi la dispoziţia gratuită a tuturor statelor membre.

Bugetul total al proiectului este de aproape 150 milioane euro pentru dezvoltare şi punerea în funcţiune, dintre care 107 milioane euro au fost alocate companiei spaniole GMV în septembrie 2024 pentru crearea platformei centrale, hub-ul ce conectează reţeaua de sateliţi cu utilizatorii guvernamentali. Acest raport optim între cost şi impact strategic face din GovSatcom unul dintre cele mai rentabile şi sigure proiecte spaţiale ale Uniunii Europene.

Interesul statelor membre ale UE este masiv: mai mult de jumătate dintre ele şi-au exprimat deja dorinţa de a accesa serviciile GovSatcom, în special ţările scandinave, baltice şi cele de la frontiera estică, precum Polonia şi România. Motivele sunt clare şi esenţiale - serviciul este gratuit, securizat şi oferă performanţe tehnice comparabile cu cele ale reţelei Starlink, dar fără riscurile asociate unei infrastructuri controlate de un actor privat extraeuropean. Singura diferenţă semnificativă rămâne timpul de latenţă, specific sateliţilor geostaţionari, însă avantajele în materie de securitate şi fiabilitate compensează complet acest aspect. „GovSatcom, aşa cum este astăzi, prin federarea capacităţilor existente în Europa, răspunde tuturor nevoilor celor 27 de state europene pentru mai mulţi ani, până la apariţia sistemului IRIS²”, afirmă surse citate de La Tribune.

Proiectul are, de asemenea, o dimensiune geopolitică de prim rang. Comisia Europeană a propus oficial Consiliului autorizarea deschiderii negocierilor cu Ucraina pentru ca aceasta să participe la GovSatcom, dar şi la viitorul program IRIS². Odată semnat acordul internaţional prevăzut de articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Ucraina va beneficia de acces la infrastructura europeană de comunicaţii securizate, un pas major în integrarea sa strategică în spaţiul european.

„Participarea Ucrainei va consolida capacităţile spaţiale securizate ale Europei într-un moment decisiv. Este o etapă determinantă către o Europă mai puternică şi mai unită, capabilă să-şi protejeze cetăţenii, pe Pământ ca şi în spaţiu”, a declarat comisarul european Andrius Kubilius.

Deşi programul GovSatcom are un buget limitat, Uniunea Europeană demonstrează că independenţa tehnologică nu este un vis, ci o realitate aflată deja pe orbită, o alternativă reală la sistemul Starlink.

