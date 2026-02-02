Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grand Chess Tour 2026: circuitul fondat de Garry Kasparov creşte miza la 2 milioane de dolari

O.D.
Ziarul BURSA #Sport / 2 februarie

Grand Chess Tour 2026: circuitul fondat de Garry Kasparov creşte miza la 2 milioane de dolari

Grand Chess Tour (GCT), circuitul internaţional de şah profesionist fondat de legendarul Garry Kasparov, intră în 2026 în al unsprezecelea an de existenţă cu o linie de start reînnoită şi cu un fond de premiere majorat de la 1,6 la 2 milioane de dolari, informează organizatorii. România rămâne un punct-cheie pe harta competiţiei, etapa Super Chess Classic Romania 2026 urmând să se desfăşoare la Bucureşti în perioada 12-24 mai. Competiţia va reuni şi în acest an cei mai buni şahişti ai lumii, care se vor confrunta în formatele clasic, rapid şi blitz. Capul de afiş al sezonului este campionul mondial en titre, Gukesh Dommaraju. „De la bun început, GCT a reprezentat cel mai înalt nivel al şahului profesionist. Ceea ce distinge GCT nu este doar forţa celor zece şahişti selectaţi, ci integritatea, tradiţia şi viziunea globală din spatele circuitului”, a declarat Garry Kasparov, campion mondial şi cofondator al Grand Chess Tour.

Nouă jucători confirmaţi pentru toate cele şase etape

Pentru sezonul 2026, nouă mari maeştri vor lua startul în toate cele şase etape ale circuitului, finala urmând să aibă loc la Saint Louis. Printre aceştia se numără nume consacrate precum Fabiano Caruan, Alireza Firouzja, Wesley So, Anish Giri, Levon Aronian sau Maxime Vachier-Lagrave, alături de jucători aflaţi în plină ascensiune, precum Vincent Keymer şi Praggnanandhaa Ramesh Babu. Jucătorii care vor primi wildcard-uri pentru fiecare dintre cele cinci etape preliminare vor fi anunţaţi ulterior de organizatori.

Bucureştiul, a doua oprire a sezonului 2026

Etapa din România, Super Chess Classic Romania 2026, va fi a doua competiţie a sezonului, după turneul din Polonia, şi va reuni elita mondială într-un format clasic. Federaţia Română de Şah continuă să fie coorganizator şi partener oficial al evenimentului, consolidând poziţia Bucureştiului ca una dintre capitalele europene ale şahului de performanţă. Fondul total de premiere al Grand Chess Tour ajunge în 2026 la 2 milioane de dolari, unul dintre cele mai atractive din şahul profesionist. Fiecare turneu în format clasic va avea premii de 350.000 de dolari, iar competiţiile rapid & blitz vor oferi 200.000 de dolari. Primii patru jucători clasaţi după cele cinci etape se vor califica în Finala GCT, unde vor lupta pentru marele trofeu şi un premiu suplimentar de 450.000 de dolari. De asemenea, va exista un fond de bonusuri de 250.000 de dolari, împărţit între cele două etape clasice. Arbitrul internaţional Ignatius Leong (Singapore) va conduce echipa de arbitri, iar fostul campion american GM Alex Onischuk revine în rolul de Director Executiv adjunct al circuitului.

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

