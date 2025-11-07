Grecia va înăspri legislaţia privind armele ilegale după un nou schimb de focuri mortal în Creta

Guvernul grec a anunţat vineri măsuri mai dure împotriva deţinerii ilegale de arme, după ce două persoane au fost ucise weekendul trecut într-un schimb de focuri între familii rivale din Creta, relatează AFP.

Deţinerea ilegală de arme va fi considerată de acum o infracţiune, nu doar o contravenţie, iar permisele de port-armă vor fi revizuite la nivel naţional, a declarat ministrul Protecţiei Cetăţenilor, Michalis Chrisochoidis.

Pentru a combate criminalitatea, traficul de arme, cultivarea de canabis şi furtul de vite, peste 200 de ofiţeri suplimentari vor fi detaşaţi permanent în Creta.

Incidentul care a declanşat reacţia autorităţilor a avut loc în satul montan Vorizia, unde un bărbat de 39 de ani şi o femeie de 56 de ani, membri ai unor familii rivale, au fost împuşcaţi mortal la câteva ore după ce o casă în construcţie aparţinând uneia dintre familii a fost aruncată în aer cu dinamită.

Guvernatorul Cretei, Stavros Arnaoutakis, a declarat pentru televiziunea publică ERT că „cetăţenii care respectă legea se tem să depună plângeri”, subliniind climatul de teamă care persistă în zonă.

Autorităţile au efectuat mai multe arestări, însă armele folosite - inclusiv puşti de vânătoare şi o puşcă de asalt AK-47 - nu au fost încă recuperate.

Reglările de conturi între familii rivale şi folosirea armelor de foc la evenimente festive sunt frecvente în Creta. În iunie, ONG-ul Global Initiative Against Transnational Organized Crime estima că în Grecia există până la un milion de arme ilegale, multe controlate de crima organizată rusă, georgiană şi albaneză.