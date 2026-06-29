Grindeanu: ”Am fost de acord cu varianta unui guvern PSD - PNL - UDMR”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, de a se face un guvern format din PSD, PNL şi UDMR, dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord, informează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord că singura soluţie soluţie viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.

"PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeţi şi întrebaţi-l", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în acest moment este greu de detensionat situaţia de pe scena politică românească.

"Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi şi am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât şi bine a făcut bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susţinem ceva şi peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondajele de acum şi facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?", a afirmat Grindeanu.