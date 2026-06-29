Grindeanu: ”Am fost de acord cu varianta unui guvern PSD - PNL - UDMR”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, de a se face un guvern format din PSD, PNL şi UDMR, dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord, informează Agerpres.
Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord că singura soluţie soluţie viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
"PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeţi şi întrebaţi-l", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că în acest moment este greu de detensionat situaţia de pe scena politică românească.
"Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi şi am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât şi bine a făcut bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susţinem ceva şi peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondajele de acum şi facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?", a afirmat Grindeanu.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:59)
AUR. De abia asteptam cu Georgescu presedinte. Voi (PSD, PNL, USR, UDMR si minoritati) la groapa istorie. Hienelor!
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 18:09)
pana la georgica presedinte ne beleste bolostalin pe toti cu fulgi cu tot, nu mai apucati.
uite asa apare dictatura, vine un bolostalin ardelan escroc, pune mana pe putere isi omoara dusmanii si nu mai pleaca de acolo.
nu-i mai pasa de lege, de constitutie, de parlament, de nimic.
doar d eputere si imbuibare.