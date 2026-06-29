Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Grindeanu: ”Am fost de acord cu varianta unui guvern PSD - PNL - UDMR”

S.B.
Politică / 29 iunie, 17:50

Grindeanu: ”Am fost de acord cu varianta unui guvern PSD - PNL - UDMR”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, de a se face un guvern format din PSD, PNL şi UDMR, dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord, informează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord că singura soluţie soluţie viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.

"PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeţi şi întrebaţi-l", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în acest moment este greu de detensionat situaţia de pe scena politică românească.

"Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi şi am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât şi bine a făcut bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susţinem ceva şi peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondajele de acum şi facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?", a afirmat Grindeanu.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:59)

    AUR. De abia asteptam cu Georgescu presedinte. Voi (PSD, PNL, USR, UDMR si minoritati) la groapa istorie. Hienelor!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 18:09)

      pana la georgica presedinte ne beleste bolostalin pe toti cu fulgi cu tot, nu mai apucati.

      uite asa apare dictatura, vine un bolostalin ardelan escroc, pune mana pe putere isi omoara dusmanii si nu mai pleaca de acolo. 

      nu-i mai pasa de lege, de constitutie, de parlament, de nimic.

      doar d eputere si imbuibare. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb