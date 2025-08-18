Grindeanu: ”Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan, potrivit news.ro.
Preşedintele interimar al PSD a declarat după şedinţa conducerii PSD că în cadrul BPN s-au prezent, în linii mari, propuneri pentru relansare economică.
”Eu ţin foarte mult şi noi ţinem foarte mult la acest lucru. Vorbim de câteva luni de zile de aceste pachete, că a fost pachetul 1, că urmează pachetul 2, dar în acelaşi timp trebuie să vorbim şi de măsuri de relansare economică”, a mai spus Grindeanu.
Grindeanu a anunţat că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, au făcut un prim draft, care va fi lucrat în aceste zile, într-un grup lărgit, pe care îl vor prezenta prim-ministrului.
”Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim şi de un asemenea pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Şi îl vom prezenta public”, a subliniat Sorin Grindeanu.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 15:34)
Dacă da PSDul banii luați anterior ca altfel de unde bani Dnul ministru???
Sau faceți ca Marcel, doar creșteți și apoi nu vă mai doare capul de unde se plătește…
1.1. pacaliciul asta ori e prost (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 15:44)
ori tampit , tota lumea este constransa sa stranga cureaua si bolovanul asta vorbeste de relansare economica. in ce film joaca prostavanul asta? nu voi si cretinul de socol ati facut dezastrul asta? toata lumea l-a avertizat pe acest ratat de profesor de la ase ca duce tara spre un dezastru el si sotia lui, numita acum intr-o sinecura cu multe mii de euro pe luna.
2. Din ce în ce mai roșie
(mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 18.08.2025, 16:30)
Când corabia a început să ia serios apă (trebuie mai întâi astupate găurile si redus deficitul bugetar), iar marea este agitată (inflația in creștere, dobânzi mari la împrumuturi, pericolul de a fi încadrați la junk), tu Grindeanule te gândești și îți dorești ca sandramaua să meargă la full speed.
Inflația de aproape 10% (cât a prezis Meșterul Manole) se datorează în mare parte și liberalizarii prețului la energie, fapt tot amânat de toate guvernele de la Ponta încoace.
Oare câtă vreme va mai funcționa șmecheria cu titlurile de stat date ca pâinea caldă cu randamente de 7.5-7.8% știind că spre sfârșitul anului inflația va ajunge la +9.5%?