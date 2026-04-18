Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

S.B.
Politică / 18 aprilie, 15:43

Grindeanu: ”Este evident că în situaţia în care ne aflăm acum lucrurile nu mai pot continua”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că e cât se poate de clar că PSD va schimba direcţia pe care va merge şi că lucrurile nu mai pot continua ca până acum, informează news.ro.

Grindeanu a mai spus că votul de luni din cadrul partidului trebuie să fie unul lucid şi raţional.

”A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Judeţene şi Consiliului Politic Naţional, şi unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara.

Preedintele PSD a precizat că, în cadrul Conferinţei Regionale care a avut loc la Timişoara, s-au discutat lucruri care ţin de administraţia locală şi de buna funcţionare a Guvernului.

”Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă şi de aici şi din celelalte întâlniri, sunt lucruri care ţin de administraţie publică locală, sunt lucruri care ţin de buna funcţionare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care ţin de politici publice, sunt lucrurile care ne-au fost aduse în atenţie tocmai pentru a încerca să vă spun că, în acest moment, e cât se poate declar că există o direcţie pe care Partidul Social Democrat va merge şi anume e evident că aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că a prezentat toate scenariile şi că votul de luni trebuie să fie unul raţional şi lucid.

”Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm”, a declarat Grindeanu.

Social-democraţii se reunesc, luni, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a-şi consula membrii cu privire la rămânerea sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

