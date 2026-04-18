Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, sâmbătă, decenţă din partea celorlaltor partide şi a subliniat că PSD îşi va hotărî singur drumul pe care îl va urma, iar decizia va fi luată luni, informează news.ro.

”Nu hotărâm ce trebuie să facă PNL-ul sau ce trebuie să facă USR-ul”, a spus Grindeanu.

”Eu nu dau lecţii PNL-ului, am făcut apel la fiecare întâlnire pe care am avut-o până acum la decenţă. Noi hotărâm pentru noi. Noi, la Partidul Social Democrat, vom hotărî luni, într-un for larg, care este drumul PSD. Nu hotărâm ce trebuie să facă PNL-ul sau ce trebuie să facă USR-ul. Noi ne hotărăm drumul nostru. Şi asta vom face”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, dintr-o dată, toată lumea dă lecţii social-democraţilor.

”Văd că, fie că sunt din clasa politică, fie că sunt din altă parte, care cred că niciodată nu ne-au votat, care nu ne-au vrut niciodată binele, dintr-o dată ne învaţă ce ar trebui să facem. De aici apelul meu la decenţă, să ne lăsaţi să decidem noi, şi asta vom face, chiar dacă nu ne lăsaţi, vom decide noi care este drumul cel mai bun pentru social - democraţi. Şi asta vom face luni. Şi niciun caz - ca să elimin acea posibilă speculaţie - nu spunem nimic, nici PNL-ului, nici USR-ului nici UDMR-ului. Noi doar hotărâm pentru Partidul Social Democrat care, ce să vezi, reprezintă 45% din totalul parlamentarilor, sau ponderea e de 45% din totalul coaliţiei de guvernare”, a precizat Grindeanu.

Social-democraţii se reunesc, luni, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a-şi consula membrii cu privire la rămânerea sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare şi se va referi la ridicarea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.