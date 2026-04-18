Grindeanu: ”Eu nu dau lecţii PNL-ului”

S.B.
Politică / 18 aprilie, 14:19

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, sâmbătă, decenţă din partea celorlaltor partide şi a subliniat că PSD îşi va hotărî singur drumul pe care îl va urma, iar decizia va fi luată luni, informează news.ro.

”Nu hotărâm ce trebuie să facă PNL-ul sau ce trebuie să facă USR-ul”, a spus Grindeanu.

”Eu nu dau lecţii PNL-ului, am făcut apel la fiecare întâlnire pe care am avut-o până acum la decenţă. Noi hotărâm pentru noi. Noi, la Partidul Social Democrat, vom hotărî luni, într-un for larg, care este drumul PSD. Nu hotărâm ce trebuie să facă PNL-ul sau ce trebuie să facă USR-ul. Noi ne hotărăm drumul nostru. Şi asta vom face”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, dintr-o dată, toată lumea dă lecţii social-democraţilor.

”Văd că, fie că sunt din clasa politică, fie că sunt din altă parte, care cred că niciodată nu ne-au votat, care nu ne-au vrut niciodată binele, dintr-o dată ne învaţă ce ar trebui să facem. De aici apelul meu la decenţă, să ne lăsaţi să decidem noi, şi asta vom face, chiar dacă nu ne lăsaţi, vom decide noi care este drumul cel mai bun pentru social - democraţi. Şi asta vom face luni. Şi niciun caz - ca să elimin acea posibilă speculaţie - nu spunem nimic, nici PNL-ului, nici USR-ului nici UDMR-ului. Noi doar hotărâm pentru Partidul Social Democrat care, ce să vezi, reprezintă 45% din totalul parlamentarilor, sau ponderea e de 45% din totalul coaliţiei de guvernare”, a precizat Grindeanu.

Social-democraţii se reunesc, luni, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a-şi consula membrii cu privire la rămânerea sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare şi se va referi la ridicarea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 14:43)

    Grindeanu un dobitoc cu pretentii de oloimpic.RUSINEA BANATULUI!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 14:53)

    Nenorocitul asta o sa ne duca in junk ca sa nu-si piarda primarii psd privilegiile. Macar daca mai astepta pana intram in iunie in OECD. Lor nu le pasa decat sa-si umple burtile imbuibate

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 14:53)

      sper sa li se infunde la vot

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

adb