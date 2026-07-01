Grindeanu: ”Pe legea salarizării, am fost informat şi eu că domnul Pîslaru a ajuns la o anvelopă de peste 12 miliarde”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, pe legea salarizării, a fost informat că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a ajuns la o anvelopă de peste 12 miliarde, potrivit news.ro.

El a precizat că trebuie să vadă această formă, pentru că pare că nicio categorie socială asupra căreia se aplică nu e mulţumită, în acest moment.

"Pe legea salarizării, da, am fost informat şi eu că domnul Pîslaru a ajuns la o anvelopă de peste 12 miliarde, o să vedem. Deocamdată nu am forma sau n-am văzut o formă pe care a negociat-o...N-am primit-o", a afirmat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Întrebat dacă mai sunt şanse sau nu să treacă legea salarizării unitare în Parlament, în sesiune extraordinară, Grindeanu a spus: "Haideţi să vedem, prima oară să trimită şi să vedem această formă cu anvelopa de peste 12 miliarde, dar e absolut necesar să ascultăm pe toţi cei care sunt, nu ştiu dacă beneficiarii, cei asupra cărora se aplică această lege, toate categoriile, profesori, medici din sistemul de ordine publică".

"Toţi trebuie să fie ascultaţi, pentru că pare în acest moment că nicio categorie socială asupra căreia se aplică această lege nu e mulţumită", a arătat Grindeanu.