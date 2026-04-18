Grindeanu: ”Preşedintele României vede şi înţelege foarte bine rolul său de mediator”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că preşedintele Nicuşor Dan, "vede şi înţelege foarte bine rolul său constituţional" de mediator, informează Agerpres.

"Nicuşor Dan vede şi înţelege foarte bine rolul constituţional, acela de mediator. Dacă te duci şi ţii parte politică unui partid sau a altuia, înseamnă că ieşi din limitele constituţionale ale unui preşedinte. Ceea ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut până acum, iar asta e un lucru bun", a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Întrebat de jurnalişti cum comentează declaraţia şefului statului care ar fi afirmat că PSD a provocat o criză, liderul social-democrat a răspuns: "Eu n-am văzut o aşa declaraţie şi dacă ar fi fost această declaraţie, nu înţeleg la ce se referă. Noi am făcut lucrurile cât se poate de transparent, de clar. Anul trecut am auzit un cuvânt obsesiv: 'deficit'. De dimineaţă până seară era cu deficitul. Acum, de vreo săptămână, două şi sunt convins că vom auzi şi în următoarele două, trei săptămâni o să auzim alt cuvânt obsesiv, şi anume 'stabilitate', să nu stricăm stabilitatea. Stabilitatea e bună, dacă îţi dă prosperitate. Nu e cazul. Dacă lucrurile nu merg într-o direcţie bună şi asta spun 80% dintre români (...) atunci trebui să faci ceva, să schimbi, să încerci să îndrepţi direcţia spre o ţintă bună. Eu cred că asta înseamnă responsabilitatea".

Grindeanu a menţionat că stabilitatea poate să vină rapid, "dacă există bunăvoinţă".

"Să ai stabilitate, doar de dragul stabilităţii, nu cred că e o ţintă pe care trebuie să o urmăreşti neapărat. Dacă acea stabilitate ar aduce prosperitate, evident că nu ai niciun motiv să strici acel aranjament. Nu e cazul. Dar această stabilitate poate să revină foarte rapid, dacă există bunăvoinţă şi dacă se găseşte rapid un consens politic", a precizat preşedintele PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis joi că, în acest moment, PSD încalcă protocolul coaliţiei de guvernare prin faptul că solicită schimbarea premierului înainte de rotativa la guvernare din aprilie 2027.

Într-un interviu la Europa FM, şeful statului a fost întrebat dacă nu i se pare că PSD este cel care a provocat o criză politică pentru că a încălcat înţelegerea semnată anul trecut care spune că Ilie Bolojan va fi premier până la rotativa guvernamentală din aprilie 2027.

"Este un acord pe care PSD, în momentul acesta, îl încalcă. Cu asta sunt de acord", a afirmat Nicuşor Dan.