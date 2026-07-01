Grindeanu: ”Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică PNL”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică PNL, practic a dat afară liberali şi a adus şoşocari, informează newsr.o.

El a menţionat că PSD are în acest moment 127 de parlamentari şi nu au pornit niciun fel de vânătoare de neafiliaţi ca să îşi mărească numărul.

"Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică Partidul Naţional Liberal, practic a dat afară liberali şi a adus şoşocari. Eu asta văd în ultimele zile că s-a întâmplat. Pare că, dacă iei astfel de oameni la PNL, e un lucru bun", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

El a arătat că PSD are în acest moment 127 de parlamentari.

"N-am pornit niciun fel de vânătoare de neafiliaţi, de parlamentari care să ne mărească numărul. E treaba celor de la PNL, dacă îşi dau afară preşedinţi de filială, îşi dau afară oameni cu ştate vechi în PNL, ca să aducă oameni care au provenit din AUR, POT şi SOS, e politica lor, e treaba lor, fac ce consideră necesar. Eu vă spun că în PSD este imposibil să aducem oameni care n-au nici măcar o zi vechime în partid, să-i facem şef de filială sau vicepreşedinţi ai partidului la nivel naţional, să-i înscriu azi în partid şi mâine să le dau o funcţie într-un congres, în Partidul Social-Democrat este imposibil. În orice partid ar fi imposibil acest lucru, dacă n-ai forţa lucrurile aşa cum au făcut alţii", a spus Grindeanu.

Despre faptul că şi PSD a racolat în decembrie parlamentari din Opoziţie, Grindeanu a răspuns: "I-am pus şefi de filială? Am dat afară pe unii ca să vină ei, pentru că ăsta e un proces pe care aşa-l văd aplicat la PNL. Am dat afară şefi de filială, de organizaţii, ca să aducem alţi senatori şi deputaţi? Nu am făcut congres al partidului să le dăm funcţii de pe o zi pe alta".