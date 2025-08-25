Grindeanu avertizează că un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei poate duce la ruperea coaliţiei

Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD, a declarat luni că un posibil candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei ar pune PSD într-o „formă de izolare în coaliţie” şi că „sunt şanse foarte mari” ca alianţa de guvernare să se rupă în acest scenariu, transmite HotNews, de la care relatăm cele ce urmează.

Grindeanu a făcut afirmaţia la finalul şedinţei conducerii PSD, unde s-a discutat inclusiv despre alegerile pentru Bucureşti. El l-a felicitat pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, plasat pe prima poziţie în sondajele CURS şi INSCOP publicate duminică.

„Putem să facem orice fel de înţelegere în birouri, dar mutarea voturilor dintr-o parte în alta nu e chiar aşa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrag Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu în favoarea lui Daniel Băluţă voturile vor merge automat acolo”, a spus Grindeanu.

Acesta a subliniat că un astfel de scenariu ar putea genera „un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, precizând însă că îşi doreşte ca actuala coaliţie să continue, fiind „singura variantă de a face reforme şi de a duce România mai departe”.

Referitor la solicitarea USR ca alegerile să fie organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a afirmat că „nu în forma asta se pune problema”, arătând că Guvernul decide calendarul electoral, conform sursei citate.

În sondajele recente, Daniel Băluţă (PSD) conduce detaşat în intenţiile de vot. Potrivit CURS, el ar obţine 24%, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 20%, în timp ce Cristian Popescu Piedone (PUSL) şi Ciprian Ciucu (PNL) ar avea câte 11%. Într-un sondaj INSCOP comandat de PNL, Băluţă se află de asemenea pe primul loc, cu scoruri între 26,2% şi 26,9%, în funcţie de contracandidaţii AUR testaţi.