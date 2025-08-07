Grindeanu: Democraţia de care ne bucurăm cu toţii - adevărata moştenire lăsată de preşedintele fondator al PSD

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că "democraţia de care ne bucurăm cu toţii" este adevărata moştenire lăsată de preşedintele fondator al partidului, primul preşedinte ales al României, Ion Iliescu, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Acesta a transmis un mesaj după înmormântarea fostului şef de stat Ion Iliescu.

"Astăzi se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democraţia de care ne bucurăm cu toţii este adevărata moştenire lăsată de preşedintele fondator al Partidului Social Democrat, primul preşedinte ales al României! Drum lin, domnule Preşedinte", a scris Grindeanu pe Facebook.

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.