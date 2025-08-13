Grindeanu: Ministerul Finanţelor va analiza impactul triplării impozitului pe marile averi

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că a convenit cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, realizarea unor analize de impact pentru o serie de măsuri fiscale, inclusiv triplarea impozitului pe marile averi şi creşterea taxării câştigurilor din criptomonede de la 10% la 16%.

Discuţiile au vizat şi majorarea taxării câştigurilor obţinute din speculaţii de capital pe termen scurt, creşterea de zece ori a amenzilor pentru munca la negru, reducerea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvenţă şi interzicerea înfiinţării de noi companii de către administratori sau asociaţi aflaţi în insolvenţă.

Grindeanu a salutat măsura blocării înstrăinării profiturilor multinaţionalelor, considerând-o „prima etapă a unei reforme ample pentru un sistem fiscal echitabil” şi a subliniat că rectificarea bugetară trebuie să susţină marile proiecte de infrastructură şi investiţiile prin Programul Naţional Anghel Saligny.