Grindeanu: Ministerul Finanţelor va analiza impactul triplării impozitului pe marile averi

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că a convenit cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, realizarea unor analize de impact pentru o serie de măsuri fiscale, inclusiv triplarea impozitului pe marile averi şi creşterea taxării câştigurilor din criptomonede de la 10% la 16%.
Discuţiile au vizat şi majorarea taxării câştigurilor obţinute din speculaţii de capital pe termen scurt, creşterea de zece ori a amenzilor pentru munca la negru, reducerea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvenţă şi interzicerea înfiinţării de noi companii de către administratori sau asociaţi aflaţi în insolvenţă.
Grindeanu a salutat măsura blocării înstrăinării profiturilor multinaţionalelor, considerând-o „prima etapă a unei reforme ample pentru un sistem fiscal echitabil” şi a subliniat că rectificarea bugetară trebuie să susţină marile proiecte de infrastructură şi investiţiile prin Programul Naţional Anghel Saligny.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 18:23)
După ce mașini parchează în fața sediului PSD, se încadrează toți la taxa asta.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 18:37)
Daca măresc taxele la aia care dețin mai mult de doua locuințe, de la nimic în prezent la cat se plătește în vestul Europei după valoarea proprietății, nu le mai rămâne mare lucru din pensiile speciale sau sinecuri.