Grindeanu: PSD acceptă rotativa la guvernare dacă începe cu PSD; nu are nimic împotriva lui Mureşan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este de acord cu o rotativă la guvernare atât timp cât PSD este primul care dă premierul, adăugând că nu are nimic împotriva lui Siegfried Mureşan, conform Agerpres.
Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord ca la guvernare să existe o rotativă, cu PSD pe de o parte şi cu PNL-USR-UDMR pe de altă parte, şi dacă este de acord ca Siegfried Mureşan să fie prim-ministru din partea polului de dreapta, potrivit aceleiaşi surse. „Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus şi nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureşan. E treaba lor pe cine propun ca şi candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală şi nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează şi ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluţie", a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.
El a adăugat că cea mai bună soluţie pentru România este un Guvern cu puteri depline, şi nu alegerile anticipate, potrivit aceleiaşi surse.
Opinia Cititorului ( 9 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 14:49)
psd merita sa ajunga la 10%
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 14:59)
Corect! Iar PNL sa ajunga ca PDL!
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 16:00)
haur merită 90%, ei sunt adevărații reprezentanți ai imbecililor în Parlament.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 15:14)
Grindeanu e ca ala care si a omorat parintii si striga, sunt orfan de tata si de mama!
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 16:01)
Doar n-o fi ca tine.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 15:17)
Mai intereseaza pe cineva in afara partidelor si lui Nicusor daca si ce guvern e?
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 15:20)
Da, ar trebui unul care sa continue consolidarea fiscala ca sa nu ajungem in junk
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 15:53)
si-a dat arama pe fața , asa porc de pesedist mai rar !
4.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 16:00)
după premier pnl-usr trebuie să fie premier pnl, așa e corect, de la partidul al 3-lea, clar.
Obrazul gros cu jumări se ține.