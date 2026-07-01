Grindeanu: PSD acceptă rotativa la guvernare dacă începe cu PSD; nu are nimic împotriva lui Mureşan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este de acord cu o rotativă la guvernare atât timp cât PSD este primul care dă premierul, adăugând că nu are nimic împotriva lui Siegfried Mureşan, conform Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord ca la guvernare să existe o rotativă, cu PSD pe de o parte şi cu PNL-USR-UDMR pe de altă parte, şi dacă este de acord ca Siegfried Mureşan să fie prim-ministru din partea polului de dreapta, potrivit aceleiaşi surse. „Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus şi nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureşan. E treaba lor pe cine propun ca şi candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală şi nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează şi ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluţie", a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

El a adăugat că cea mai bună soluţie pentru România este un Guvern cu puteri depline, şi nu alegerile anticipate, potrivit aceleiaşi surse.