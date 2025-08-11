Grindeanu: PSD nu sprijină actuala lege a pensiilor private

PSD nu susţine actuala formă a legii pensiilor private, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că priorităţile partidului sunt eliminarea privilegiilor, discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru identificarea surselor de finanţare şi derularea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei.
(mesaj trimis de utosrada Moldovei pentru ca de acolo se speră în data de 11.08.2025, 15:23)
Prioritară
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 15:26)
Prioritară Autostrada Moldovei pentru că de acolo se speră/se așteaptă voturile în 2028!.
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 15:34)
Măcar dacă ar fi finalizată până în 2028. Toți românii ar profita.
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 15:33)
Poate ne lămurește CÂND a fost votată ACTUALA lege și ce-a făcut de-atunci
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 15:56)
Nu stiu cand a fost votata actuala lege, dar pot sa iti spun ce a facut PSDul de atunci. A mai furat cate ceva ce s-a putut.