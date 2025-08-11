Grindeanu: PSD nu sprijină actuala lege a pensiilor private

PSD nu susţine actuala formă a legii pensiilor private, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că priorităţile partidului sunt eliminarea privilegiilor, discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru identificarea surselor de finanţare şi derularea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei.

„Legea pensiilor private, în forma actuală, nu este una care să fie susţinută de PSD”, adaugă Grindeanu. Pentru social-democraţi, prioritare sunt: „ pachetul de privilegii, discuţii cu MF pentru găsirea surselor de finanţare şi alte proiecte, cum ar fi Autostrada Moldovei”, anunţă Sorin Grindeanu.