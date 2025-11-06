Grupul MOL propune un „Nivel Minim European de Competitivitate” pentru relansarea industriei europene

Grupul MOL atrage atenţia asupra riscurilor la care este expusă baza industrială a Europei din cauza costurilor ridicate ale energiei, birocraţiei şi reglementărilor complexe, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania propune introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, un cadru comun pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

„Bateria industrială a Europei încă funcţionează, dar avem nevoie de tensiunea potrivită pentru a o reîncărca. Acest lucru înseamnă politici mai inteligente, decizii mai rapide şi sprijin coordonat pentru a oferi producătorilor europeni şanse reale de a concura la nivel global”, a declarat György Bacsa, Chief Strategic Officer al Grupului MOL, la recepţia anuală a companiei de la Bruxelles.

Propunerea MOL vizează o strategie industrială europeană pe termen lung, bazată pe nouă criterii-cheie: reducerea birocraţiei şi a fiscalităţii, asigurarea securităţii energetice şi a materiilor prime, protejarea producătorilor europeni prin programe precum Made in Europe, investiţii în infrastructuri proprii de rafinare şi chimie, precum şi o mai bună corelare între obiectivele climatice şi cele economice.

„O Europă puternică are nevoie de o industrie puternică. Nu este doar o chestiune economică, ci una ce ţine de capacitatea continentului de a-şi modela propriul viitor”, a subliniat Bacsa.

Grupul MOL, una dintre cele mai mari companii industriale şi energetice din Europa Centrală şi de Est, afirmă că rămâne angajat în susţinerea competitivităţii şi sustenabilităţii Europei prin investiţii constante şi parteneriate strategice.