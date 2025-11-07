Grupul MOL raportează profit trimestrial de 503 milioane USD

Grupul MOL a anunţat un profit înainte de impozitare de 503 milioane de dolari în al treilea trimestru din 2025, nivel similar cu cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Rezultatele solide ale segmentului de rafinare şi creşterea vânzărilor de carburanţi au susţinut performanţa financiară, însă compania a decis să revizuiască în scădere estimarea EBITDA pentru 2025, invocând noile provocări din piaţa energetică regională.

„Am avut un trimestru puternic, dar, având în vedere contextul actual - sancţiunile din piaţa petrolului, incendiul de la rafinăria Szazhalombatta şi problemele logistice de pe conducta Adria - a trebuit să ajustăm previziunile pentru acest an”, a declarat Zsolt Hernadi, preşedinte şi CEO al Grupului MOL.

Segmentul Upstream a înregistrat rezultate stabile, cu o producţie medie de 92,3 mboepd, apropiată de limita inferioară a intervalului estimat, în timp ce în octombrie producţia a crescut la 98,4 mboepd. Au fost reluate exporturile de ţiţei către Turcia din Kurdistanul irakian, iar proiectul de extindere a gazelor „KM250” din regiune a fost finalizat.

Pe segmentul Downstream, performanţa s-a îmbunătăţit în urma extinderii marjelor de rafinare cu aproape 6 dolari pe baril, deşi activităţile de întreţinere programate au redus volumele procesate. Mediul petrochimic a rămas însă sub pragul de rentabilitate, iar după incendiul de la rafinăria Dunărea, evaluarea daunelor este încă în curs.

Consumer Services a continuat trendul pozitiv, susţinut de un sezon rutier intens şi marje mai bune la carburanţi în România şi Croaţia. Reţeaua Fresh Corner, lansată acum zece ani, a ajuns la aproape 1.400 de unităţi, cu peste 180.000 de cafele vândute zilnic, confirmând extinderea segmentului non-fuel.

În schimb, Serviciile de economie circulară au înregistrat pierderi, afectate de sezonalitate şi scăderea vânzărilor de materii prime secundare, în timp ce Gas Midstream a fost influenţat negativ de schimbările macroeconomice şi tarifele reglementate.

MOL continuă implementarea strategiei sale de transformare, inclusiv trecerea la o structură de tip holding - măsură care va fi supusă aprobării acţionarilor în cadrul adunării generale extraordinare din 27 noiembrie 2025.