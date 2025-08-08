Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Grupul MOL raportează scădere semnificativă a profitului în T2 2025

A.B.
Companii / 8 august, 13:05

Grupul MOL raportează scădere semnificativă a profitului în T2 2025

Grupul MOL a înregistrat în trimestrul al doilea din 2025 un profit înainte de impozitare de 236 milioane USD, în scădere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de companie. Rezultatul a fost afectat de reducerea profiturilor operaţionale, în contextul încetinirii mediului macroeconomic regional, însă a fost susţinut de câştigurile financiare.

Performanţa segmentului Upstream a fost influenţată de scăderea cu două cifre a preţurilor la petrol şi gaze, în timp ce producţia s-a menţinut la un nivel ridicat - 93,5 mboepd, în intervalul estimat de companie. MOL a semnat un acord cu SOCAR pentru explorarea onshore în regiunea Shamakhi-Gobustan din Azerbaidjan, în calitate de operator cu o participaţie de 65%.

Segmentul Downstream a resimţit presiunea scăderii cererii şi a marjelor, însă volumele de vânzări - cele mai ridicate din ultimul deceniu - au compensat parţial acest efect. Petrochimia a rămas neprofitabilă, iar compania a lansat programul „Tomorrow Downstream”, care vizează o îmbunătăţire anuală de 500 milioane USD după 2027 şi un aport suplimentar de 200 milioane USD EBITDA peste ţinta strategică.

Activitatea Consumer Services a continuat creşterea, susţinută de marje consolidate la carburant în România şi Croaţia şi de extinderea segmentului non-fuel. Conceptul Fresh Corner a ajuns la 1.356 unităţi, în creştere cu 7% faţă de anul trecut.

Serviciile de Economie Circulară au raportat un EBITDA negativ de 10 milioane USD, pe fondul costurilor sezoniere, însă returnările de ambalaje au crescut cu 34%, până la 8,7 milioane unităţi pe zi. În segmentul Gas Midstream, veniturile au scăzut, în pofida volumelor ridicate de tranzit, din cauza tarifelor mai mici.

Zsolt Hernadi, preşedinte şi CEO al MOL Group, a declarat că „tensiunile geopolitice şi provocările macroeconomice regionale” au afectat semnificativ rezultatele, dar modelul de afaceri integrat a atenuat impactul. El a subliniat că grupul îşi menţine estimările pentru 2025, deşi riscurile au crescut, şi a anunţat investiţii în cooperarea cu parteneri din Azerbaidjan şi Kazahstan, precum şi implicarea companiei în dezvoltarea Universităţii Tehnice şi Economice din Budapesta pentru atragerea de ingineri specializaţi.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb