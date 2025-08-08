Grupul MOL raportează scădere semnificativă a profitului în T2 2025

Grupul MOL a înregistrat în trimestrul al doilea din 2025 un profit înainte de impozitare de 236 milioane USD, în scădere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de companie. Rezultatul a fost afectat de reducerea profiturilor operaţionale, în contextul încetinirii mediului macroeconomic regional, însă a fost susţinut de câştigurile financiare.

Performanţa segmentului Upstream a fost influenţată de scăderea cu două cifre a preţurilor la petrol şi gaze, în timp ce producţia s-a menţinut la un nivel ridicat - 93,5 mboepd, în intervalul estimat de companie. MOL a semnat un acord cu SOCAR pentru explorarea onshore în regiunea Shamakhi-Gobustan din Azerbaidjan, în calitate de operator cu o participaţie de 65%.

Segmentul Downstream a resimţit presiunea scăderii cererii şi a marjelor, însă volumele de vânzări - cele mai ridicate din ultimul deceniu - au compensat parţial acest efect. Petrochimia a rămas neprofitabilă, iar compania a lansat programul „Tomorrow Downstream”, care vizează o îmbunătăţire anuală de 500 milioane USD după 2027 şi un aport suplimentar de 200 milioane USD EBITDA peste ţinta strategică.

Activitatea Consumer Services a continuat creşterea, susţinută de marje consolidate la carburant în România şi Croaţia şi de extinderea segmentului non-fuel. Conceptul Fresh Corner a ajuns la 1.356 unităţi, în creştere cu 7% faţă de anul trecut.

Serviciile de Economie Circulară au raportat un EBITDA negativ de 10 milioane USD, pe fondul costurilor sezoniere, însă returnările de ambalaje au crescut cu 34%, până la 8,7 milioane unităţi pe zi. În segmentul Gas Midstream, veniturile au scăzut, în pofida volumelor ridicate de tranzit, din cauza tarifelor mai mici.

Zsolt Hernadi, preşedinte şi CEO al MOL Group, a declarat că „tensiunile geopolitice şi provocările macroeconomice regionale” au afectat semnificativ rezultatele, dar modelul de afaceri integrat a atenuat impactul. El a subliniat că grupul îşi menţine estimările pentru 2025, deşi riscurile au crescut, şi a anunţat investiţii în cooperarea cu parteneri din Azerbaidjan şi Kazahstan, precum şi implicarea companiei în dezvoltarea Universităţii Tehnice şi Economice din Budapesta pentru atragerea de ingineri specializaţi.