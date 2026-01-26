Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grupul PACE - Întâi România propune scutirea de impozit pentru locuinţa principală

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 15:21

Grupul PACE - Întâi România propune scutirea de impozit pentru locuinţa principală

Parlamentarii grupului PACE - Întâi România anunţă că au depus un proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, prin care propun scutirea proprietarilor de plata impozitului pentru locuinţa principală, conform Agerpres.

Proiectul intitulat „Legea casei de familie - acasă nu se taxează” completează articolul 456 din Codul fiscal prin introducerea unei scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru locuinţa principală aflată în proprietatea persoanelor fizice, cu respectarea următoarelor condiţii: contribuabilul nu deţine, în proprietate exclusivă, o altă locuinţă pe teritoriul României; scutirea se aplică integral pentru locuinţele cu suprafaţa utilă de până la 100 mp inclusiv; pentru locuinţele care depăşesc 100 mp, scutirea se acordă proporţional pentru 100 mp, iar diferenţa rămâne impozabilă; scutirea se acordă proporţional cu cota-parte deţinută, inclusiv în cazul coproprietăţii; şi nu împiedică acordarea scutirii deţinerea unor cote-părţi dobândite prin moştenire legală, în limita unei cote de până la 1/2 inclusiv, potrivit Agerpres.

"România se confruntă de ani de zile cu o realitate fiscală paradoxală: statul declară că susţine familia, natalitatea, stabilitatea socială şi proprietatea, dar tratează locuinţa de bază a cetăţeanului ca pe un bun de lux, supus unei taxe anuale permanente, indiferent de situaţia economică a contribuabilului. În forma actuală, Codul fiscal porneşte de la premisa că orice proprietate trebuie impozitată, inclusiv singura locuinţă a unei familii. Astfel, statul nu se limitează la impozitarea veniturilor sau consumului, ci ajunge să taxeze, an de an, ideea de „acasă”. Într-o ţară în care milioane de oameni trăiesc din salarii modeste, pensii sau din munca proprie, această abordare nu mai este nici modernă, nici echitabilă, ci se transformă într-o presiune fiscală asupra normalităţii”, se arată în expunerea de motive a proiectului, semnată, în numele iniţiatorilor, de chestorul Senatului, Ninel Peia, conform Agerpres.

Parlamentarii grupului PACE - Întâi România susţin că „România are nevoie de o politică publică lucidă, care să distingă între locuinţa unică, locuinţa principală, locuinţa de familie ca formă de stabilitate şi siguranţă socială şi acumularea speculativă de proprietăţi imobiliare ca formă de investiţie şi profit”, a relatat Agerpres.

"Iniţiativa are ca obiectiv protejarea locuinţei principale ca bun esenţial pentru familie, încurajarea stabilităţii sociale şi fiscale şi reducerea presiunii asupra cetăţenilor care deţin doar un singur spaţiu de locuit. Măsura propusă este echilibrată şi raţională, deoarece nu elimină impozitarea generală a proprietăţii, ci introduce o diferenţiere legitimă între „locuinţă de trai” şi „proprietate de investiţie”. În contextul creşterii costurilor de trai şi al poverilor fiscale tot mai mari, statul trebuie să revină la un principiu elementar: fiscalitatea trebuie să fie un instrument de dezvoltare şi echitate, nu un mecanism de penalizare a normalităţii", a informat sursa menţionată.

