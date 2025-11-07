Gunvor a renunţat la achiziţionarea activelor străine ale companiei petroliere ruse Lukoil

Traderul global de materii prime Gunvor a anunţat joi că a retras propunerea sa de a cumpăra activele străine ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce Trezoreria SUA a numit compania "marioneta" Rusiei şi a indicat că Washingtonul se opune tranzacţiei, transmite Reuters.

Decizia distruge ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziţie a Gunvor şi arată încercările Washingtonului de a folosi sancţiunile pentru a izola Rusia, ale cărei venituri au fost afectate de sancţiunile impuse în contextul invaziei declanşate de Moscova în Ucraina în februarie 2022.

Preşedintele Donald Trump "s-a exprimat clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atât timp cât (preşedintele Rusiei) Putin continuă crimele nejustificate, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va obţine niciodată o licenţă pentru a opera şi a obţine profit", se arată într-o postare a Trezoreriei SUA pe reţeaua X.

Seth Pietras, director afaceri corporative al Gunvor, a precizat într-un email că declaraţia Trezoreriei SUA "induce în eroare în mod fundamental şi este falsă" şi salută "oportunitatea de a se asigura că această neînţelegere evidentă este corectată".

"Între timp, Gunvor retrage propunerea pentru activele internaţionale ale Lukoil", a adăugat Pietras.

Anterior, bancherii şi alte surse au atras atenţia că cea mai mare ţintă de achiziţii a Gunvor de până acum va fi dificil de realizat deoarece depăşeşte cu mult capacitatea de împrumut a traderului de materii prime. Gunvor are legături îndelungate cu industria energiei din Rusia.

Săptămâna trecută, Lukoil a anunţat că a acceptat oferta Gunvor de a cumpăra activele sale internaţionale, după sancţiunile impuse recent de SUA.

Vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor impuse în contextul invaziei declanşate de Moscova din Ucraina, care a început în februarie 2022.

În data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft. Anterior, în data de 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.

Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.