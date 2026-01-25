Guvernatorul Californiei a cerut demisia Secretarului pentru Securitate Internă SUA

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, Noem a declarat că Alex Pretti „a abordat ofiţerii patrulei de frontieră americane cu un pistol semiautomat de calibrul 9 mm”, o afirmaţie care este infirmată de dovezi video şi mărturii ale martorilor. Bovino le-a mai spus reporterilor că Pretti a abordat agenţii patrulei de frontieră cu aceeaşi armă, a relatat sursa menţionată.

„Kristi Noem trebuie să demisioneze. Greg Bovino trebuie demis. Suspendaţi acum raidurile de deportare în masă fără lege la nivel naţional - ICE nu mai deportează doar infractori periculoşi. Trimiteţi patrula de frontieră înapoi la graniţă. Puneţi capăt militarizării ICE + profilării rasiale bolnave. Puneţi capăt stimulentelor băneşti perverse care sunt recompense pentru a perpetra agenda crudă a lui Trump. Solicitaţi verificări amănunţite şi reale ale antecedentelor pentru toată lumea şi peste 2 ani de antrenament înainte de a pune piciorul pe teren. Investigaţi şi trimiteţi în judecată fiecare agent federal care încalcă legea”, a declarat Newsom, conform News.ro.

Pretti a fost împuşcat la puţin peste un kilometru de locul în care un ofiţer ICE a ucis-o pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, provocând proteste pe scară largă, a amintit sursa citată.