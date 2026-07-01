Guvernul american deblochează accesul la Fable 5

Cel mai puternic AI al momentului, Fable 5, a primit undă verde de la administraţia Trump şi va fi repus în funcţiune, transmite News.ro.

Anthropic a anunţat că a primit o înştiinţare din partea Departamentului de Comerţ al Statelor Unite, prin care a fost anunţată de ridicarea restricţiilor la export, relatează News.ro.

Compania americană spune că nici Fable 5, nici Mythos 5, nu mai sunt supuse restricţiilor şi că lucrează la restabilirea accesului, care s-ar putea produce în cel mult o zi, potrivit News.ro.

Văzut de mulţi ca cel mai performant model lingvistic de inteligenţă artificială în prezent, Fable 5 a fost blocat la începutul lunii iunie de administraţia Trump pe considerente de securitate naţională, conform News.ro.

"Din cauza" performanţei excepţionale pe partea de securitate cibernetică, administraţia americană s-a temut că Fable 5 poate fi folosit pentru a descoperi şi derula atacuri automatizate, notează News.ro.

Restricţiile pentru Fable 5 au venit după un alt episod tensionat între administraţia Trump şi Anthropic, potrivit News.ro.

Compania de AI a fost trecută pe o listă neagră şi blocată de la contracte cu guvernul american, după ce nu a acceptat ca AI-ul Claude să fie folosit pentru dezvoltarea armelor automatizate şi urmărirea în masă a oamenilor, relatează News.ro.

Modelul Fable 5 are la bază soluţia Mythos 5, dar vine la pachet cu o serie de limitări suplimentare, care ar trebui să nu permită folosirea sa în scop ofensiv, conform News.ro.