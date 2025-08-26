Guvernul Bayrou riscă să cadă, Macron are pe masă opţiunea anticipatelor

Guvernul minoritar al Franţei este în pericol să fie demis în septembrie, după ce Rassemblement National, extrema stângă şi socialiştii au anunţat că nu vor sprijini votul de încredere solicitat de premierul François Bayrou pe 8 septembrie, pentru planul său de reduceri bugetare de 44 miliarde euro, transmite presa internaţională.

„Da, este riscant, dar este şi mai riscant să nu faci nimic”, a declarat Bayrou, avertizând că deficitul de 5,8% din PIB pune Franţa într-un „pericol major”. Liderul RN, Jordan Bardella, a reacţionat însă: „RN nu va vota niciodată în favoarea unui guvern ale cărui decizii fac poporul francez să sufere”.

În caz de eşec, preşedintele Emmanuel Macron ar putea numi un nou premier, l-ar putea menţine pe Bayrou la şefia unui guvern interimar sau ar putea convoca noi alegeri legislative. „Nu trebuie exclusă ipoteza dizolvării, chiar dacă aceasta costă scump Franţa”, a admis ministrul Justiţiei, Gerald Darmanin.

Protestele anunţate pentru 10 septembrie, comparate cu revolta „Vestelor galbene” din 2018, sporesc presiunea politică asupra Palatului Élysee şi asupra premierului Bayrou.