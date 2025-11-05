Guvernul german adoptă un pachet de măsuri pentru reducerea birocraţiei asupra firmelor şi gospodăriilor

Guvernul german a aprobat miercuri un amplu pachet de măsuri menit să reducă povara birocratică ce apasă asupra mediului de afaceri şi gospodăriilor, potrivit AFP.

Executivul condus de Friedrich Merz estimează că reducerea sarcinilor administrative va aduce beneficii de peste 3 miliarde de euro pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar trebui să întărească acest efort. „Guvernul dispune acum de un plan concret pentru o reducere durabilă a birocraţiei, cum Germania nu a mai cunoscut de mulţi ani”, a declarat ministrul digitalizării şi modernizării statului, Karsten Wildberger.

Pachetul include peste 50 de măsuri ce urmează să fie transpuse în legislaţie în lunile următoare. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor de autorizare în construcţii şi infrastructură, reducerea formalităţilor din dreptul muncii, accelerarea dezvoltării reţelelor mobile şi de fibră optică, precum şi simplificarea raportărilor de sustenabilitate impuse de pachetul european „Omnibus”.

De asemenea, guvernul a aprobat opt măsuri imediate, cu un impact estimat de cel puţin 100 milioane de euro în economii administrative. Acestea vizează simplificarea codului comercial, eliminarea unor obligaţii de declarare, digitalizarea contractelor imobiliare şi ajustări fiscale pentru companii.

Reacţiile mediului de afaceri au fost însă mixte. Preşedintele confederaţiei ZDH, Jorg Dittrich, a salutat iniţiativa, afirmând că guvernul „ia în serios lupta împotriva birocraţiei”. În schimb, directorul federaţiei industriei de maşini-unelte VDMA, Thilo Brodtmann, a criticat planul, susţinând că măsurile rămân „sub aşteptările legate de reducerea anunţată a birocraţiei”.