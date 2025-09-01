Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul investeşte în diplomaţia culturală şi în infrastructura moştenirii naţionale

O.D.
1 septembrie

Guvernul investeşte în diplomaţia culturală şi în infrastructura moştenirii naţionale

Executivul a adoptat două măsuri cu impact direct asupra culturii române: prelungirea şi restructurarea unui împrumut destinat modernizării infrastructurii culturale şi alocarea de fonduri pentru diplomaţia culturală româno-moldoveană. Potrivit Ministerului Culturii, guvernul a aprobat amendamentele convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) privind Acordul-cadru de împrumut pentru finanţarea proiectului de finalizare a construcţiei, renovării şi reabilitării clădirilor culturale de interes public din România. Modificările vizează extinderea termenului de finalizare cu doi ani, de la 30 iunie 2025 la 30 iunie 2027, pentru a permite definitivarea documentaţiei aferente Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste de la Timişoara. De la semnarea acordului, împrumutul BDCE s-a dovedit a fi unul dintre cele mai importante instrumente financiare pentru infrastructura culturală post-1989, contribuind la modernizarea unor instituţii de prestigiu. În urma restructurării şi a revizuirii costurilor, contribuţia naţională scade cu 15,5 milioane de euro, iar suma rămasă disponibilă va fi redirecţionată către alte investiţii culturale derulate în parteneriat cu BDCE. Patru obiective majore de investiţii rămân în derulare, acestea urmând să fie detaliate în comunicate viitoare.

1,09 milioane lei pentru diplomaţia culturală la Chişinău

Guvernul a aprobat şi alocarea a 1,09 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, fonduri necesare participării teatrelor româneşti la cea de-a X-a ediţie a „Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti” de la Chişinău. Evenimentul are o valoare simbolică deosebită pentru consolidarea relaţiilor culturale dintre România şi Republica Moldova, fiind considerat un pilon al diplomaţiei culturale româneşti.

Sprijinul guvernamental permite participarea mai multor instituţii de prestigiu: Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti; Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi;

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj; Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova;

Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu; Teatrul de Stat Constanţa; Cultură, solidaritate şi identitate comună. Executivul subliniază că aceste măsuri reflectă angajamentul de a întări relaţiile culturale bilaterale şi de a susţine legătura dintre comunităţile de pe ambele maluri ale Prutului.

