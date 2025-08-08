Guvernul nu a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu

Proiectul de hotărâre prin care urma să fie schimbată destinaţia unui imobil al RAAPPS, în vederea atribuirii unei locuinţe pentru fostul preşedinte Traian Băsescu, nu a fost aprobat în şedinţa de vineri a Guvernului. Documentul prevedea transformarea unei locuinţe de protocol de pe strada Emile Zola din Bucureşti în reşedinţă oficială, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2015.

Executivul a confirmat că, potrivit legislaţiei, Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Proiectul de modificare elimina sintagma „pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român” din textul HG nr. 60/2015, pentru ca reşedinţele oficiale să poată fi atribuite unei game mai largi de beneficiari, inclusiv preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, premierului, şefilor Curţii Constituţionale, Înaltei Curţi, Curţii de Conturi, CSM sau Academiei Române.

Fostul preşedinte îşi poate recăpăta privilegiile după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea prin care foştii şefi de stat îşi pierdeau beneficiile dacă erau găsiţi colaboratori ai Securităţii. Decizia CCR a venit după ce Băsescu a contestat actul prin care era obligat să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost preşedinte.