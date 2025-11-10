Guvernul pregăteşte o nouă cerere de plată de 2,5 miliarde de euro din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni că Executivul pregăteşte o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro în granturi nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care ar urma să fie depusă până la sfârşitul lunii.

„Atragem 2,5 miliarde de euro nerambursabili pentru România. Am avut azi o şedinţă cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiţii (jaloane)”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, cele mai multe jaloane au fost deja îndeplinite, iar restul - din domeniile sănătăţii, mediului, energiei, transporturilor şi guvernanţei companiilor de stat - vor fi finalizate în următoarele două săptămâni.

„Banii vor finanţa lucrări de infrastructură mare, spitale şi şcoli aflate în curs de reabilitare”, a precizat şeful Executivului.