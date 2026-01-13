Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Guvernul pregăteşte programe naţionale de educaţie pentru sănătate

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 13 ianuarie

Guvernul pregăteşte programe naţionale de educaţie pentru sănătate

English Version

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au iniţiat un demers comun pentru dezvoltarea unor programe naţionale de educaţie pentru sănătate, care vor depăşi abordarea clasică axată exclusiv pe prevenţie şi vor include explicit componenta de alimentaţie corectă, cu scopul reducerii ratei obezităţii în România. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit ministrului, noile programe vor integra mai multe dimensiuni ale educaţiei sanitare şi se vor adresa în special copiilor şi tinerilor, cu un impact estimat pe termen lung asupra întregii populaţii.

„Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenţie, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare şi toate celelalte conduite preventive, se va discuta şi se va aborda inclusiv zona de alimentaţie, în special o alimentaţie corectă, care să reducă gradul de obezitate existent în România”, a declarat Alexandru Rogobete. Iniţiativa survine în contextul în care România se confruntă cu o creştere constantă a problemelor de sănătate asociate alimentaţiei dezechilibrate, inclusiv obezitatea infantilă şi incidenţa bolilor cronice netransmisibile. Autorităţile consideră că intervenţia timpurie, prin educaţie sistematică, este esenţială pentru schimbarea comportamentelor alimentare şi a stilului de viaţă. În cadrul vizitei oficiale din Spania, ministrul Sănătăţii a subliniat şi importanţa politicilor publice dedicate sănătăţii mintale, apreciind că modelul spaniol poate fi „replicat cu uşurinţă” în România. Unul dintre pilonii acestui model este orientarea sistemului medical către tratamente realizate preponderent în regim de spitalizare de zi şi ambulatoriu de specialitate, cu limitarea internărilor continue la cazurile strict necesare. „Se încearcă, pe cât de mult posibil, ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi şi în regim de ambulatoriu de specialitate, iar internările în spitalizare continuă să fie realizate doar atunci când este necesar. Practic, se depune un efort semnificativ pentru reducerea duratei internărilor şi orientarea pacienţilor către spitalizarea de zi şi ambulatoriul de specialitate”, a explicat Rogobete.

Protecţie socială şi abordare integrată pentru pacienţii cu afecţiuni psihice

Ministrul Sănătăţii a evidenţiat şi componenta de protecţie socială dezvoltată în Spania pentru pacienţii cu afecţiuni din sfera sănătăţii mintale, subliniind importanţa unei abordări integrate, care să depăşească strict cadrul medical. În acest context, Alexandru Rogobete a anunţat că, la nivelul Ministerului Sănătăţii, va fi constituit un grup de lucru dedicat implementării strategiei naţionale pentru pacienţii cu afecţiuni de sănătate mintală. Acesta va avea rolul de a adapta bunele practici internaţionale la specificul sistemului românesc şi de a propune măsuri concrete pentru îmbunătăţirea accesului la servicii, reducerea stigmatizării şi creşterea calităţii îngrijirii.

O schimbare de paradigmă în politicile de sănătate publică

Demersul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării marchează o schimbare de abordare în politicile de sănătate publică, prin accentul pus pe educaţie, prevenţie şi intervenţii timpurii. Integrarea alimentaţiei corecte şi a sănătăţii mintale în programele educaţionale reflectă recunoaşterea faptului că problemele majore de sănătate nu pot fi abordate exclusiv prin tratament, ci necesită politici coerente de educaţie şi prevenţie pe termen lung.

Autorităţile urmează să prezinte, în perioada următoare, detalii privind structura programelor, etapele de implementare, categoriile de beneficiari, precum şi modalitatea de integrare a acestora în sistemul educaţional şi medical din România.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb