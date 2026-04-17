Guvernul vizează distribuirea a cel puţin 90% din profitul companiilor de stat ca dividende

Bugetul de stat pentru acest an include venituri din dividende de 8,3 miliarde lei, calculate la un nivel de cel puţin 90% din profitul companiilor de stat, conform unui memorandum adoptat de Executiv.

Guvernul României a adoptat, în şedinţa de ieri, un memorandum prin care se urmăreşte distribuirea sub formă de dividende a cel puţin 90% din profitul net aferent anului 2025 al companiilor pe care le controlează, reprezentanţii statului urmând să analizeze şi să decidă în acest sens.

Conform memorandumului, reprezentanţii statului în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de administraţie ale societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome, sunt mandataţi să analizeze şi să ia decizii pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în anul 2025, sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

”Decizia este luată în condiţiile în care OG 64/2001 reglementează repartizarea unei cote de 50% din profitul acestor companii, regii şi societăţi la bugetul de stat sau la bugetul local, iar prin bugetul de stat pentru anul 2026 au fost prevăzute venituri din dividende şi vărsăminte la bugetul de stat reprezentând minimum 90% din profitul net al acestor întreprinderi publice, în cuantum de 8,26 miliarde de lei”, potrivit memorandumului.

Statul Român vrea să impună companiilor pe care le controlează ca cel puţin 90% din profit să fie distribuit acţionarilor sub formă de dividende până în anul 2028, după conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2025 şi proiecţia pe anii 2026-2028, publicat în ianuarie 2025 de Ministerul Finanţelor.

Începând din anul 2017, statul a cerut în mod sistematic ca 90% din profitul companiilor la care este acţionar majoritar să meargă către dividende, în unele cazuri solcitând bani şi din rezerve. Pe de altă parte, conducerile unor companii au atras atenţia că printr-o astfel de politică, companii de importantă strategică sunt private de resurse importante pe care le pot folosi pentru investiţii.

Nu în toate cazurile statul a impus ca 90% sau chiar 50% din profitul companiilor să fie alocat ca dividende. De pildă, în 2024, conducerea Romgaz a propus ca doar 20% din profit să fie distribuit către acţionari, deoarece "o rată mai mare de repartizare urma să reducă disponibilităţile financiare necesare pentru realizarea de investiţii", inclusiv proiectul Neptun Deep. Statul ceruse o alocare de 50%, dar în final a fost de acord cu solicitarea conducerii Romgaz, astfel încât compania a distribuit doar 20% către acţionari.

Printre marile companii listate la Bursa de Valori Bucureşti controlate de stat sunt Hidroelectrica, Romgaz, Transelectrica, Transgaz sau Conpet.