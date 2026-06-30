Hagiu (PSD): Plafonarea preţului motorinei nu va fi prelungită

Deputatul PSD Augustin Hagiu a anunţat marţi că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, întrucât proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, condusă de un reprezentant PNL, conform declaraţiilor sale citate de Agerpres.

Hagiu a precizat că grupul PSD a depus eforturi în ultimele zile pentru a ajunge la o situaţie favorabilă la pompe, prin aprobarea Ordonanţei 19 din aprilie şi continuarea schemei care a stat la baza adoptării acestei ordonanţe de către Guvern, potrivit aceleiaşi surse. El a explicat că astăzi ar fi trebuit să existe în plen un vot final pe proiectul PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanţei 19, reuşind să se rezolve cu adoptare la trei comisii, dar oprindu-se la Comisia de buget-finanţe, conform declaraţiilor citate de Agerpres. Deputatul PSD a spus că nu ştie exact ce s-a întâmplat acolo, dar consideră că factorul politic ar fi determinat lipsa de interes a preşedintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaţilor faţă de acest subiect, calificându-l drept „de cinism politic", potrivit aceleiaşi surse.

Hagiu a afirmat că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi putut „să dea un semnal" pentru urgentarea discuţiilor din comisie, astfel încât proiectul să ajungă la vot în plen, conform declaraţiilor sale citate de Agerpres.

„Este imposibil de estimat cu cât va creşte preţul unui plin la pompă de mâine. Am mai trecut prin aceste momente, eu nu sunt deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-şi estimeze costurile operaţionale, nici cetăţenii care, iată, încep să plece în vacanţă, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat şcoala şi se merge în vacanţă, nu îşi pot estima un buget al călătoriilor în ţară şi/sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil şi totul este volatil", a conchis Hagiu, potrivit Agerpres.