Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza

Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă ”un nou val de genocid şi strămutare” pentru sute de mii de oameni, potrivit news.ro.

Israelul a anunţat că, începând de duminică, va amplasa corturi şi alte echipamente de adăpost în sudul Fâşiei Gaza, pentru a reloca populaţia din zonele de conflict, măsură prezentată drept destinată ”asigurării siguranţei” civililor.

Hamas a calificat însă această acţiune drept ”o înşelătorie flagrantă”, menită să ascundă ”o crimă brutală pe care forţele de ocupaţie se pregătesc să o comită”.

La începutul lunii, Israelul a anunţat că pregăteşte o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului oraşului Gaza, cea mai mare aglomerare urbană din enclavă. Planul a stârnit îngrijorări internaţionale privind soarta celor aproximativ 2,2 milioane de locuitori ai teritoriului devastat.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, potrivit autorităţilor israeliene. Ca răspuns, ofensiva militară israeliană a provocat până acum moartea a peste 61.000 de palestinieni, conform Ministerului Sănătăţii din Gaza, şi a generat o criză alimentară severă, strămutarea internă a majorităţii populaţiei şi distrugerea unei mari părţi a enclavei.