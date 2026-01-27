Handbal feminin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din optimile Cupei României

Tragerea la sorţi de marţi, la sediul FR Handbal, a stabilit confruntările din optimile de finală ale Cupei României, fază din care intră în competiţie şi echipele din cupele europene, informează news.ro.

Capul de afiş al optimilor va fi disputa dintre Dunărea Brăila - Gloria Bistriţa, celelalte meciuri fiind stabilite între CSM Bucureşti - CSM Iaşi, CSM Galaţi - CSM Unirea Slobozia, Corona Braşov - HC Zalău, Ştiinţa Bucureşti - SCM Rm. Vâlcea, CSM Tg. Jiu - Minaur Baia Mare, SCMU Craiova - CSM Slatina şi Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bacău.

Meciurile se vor disputa în 21 februarie, în manşă unică, pentru un loc în sferturile de finală.

Trofeul a fost câştigat în 2025 pentru a opta oară de campioana CSM Bucureşti (scor 34-30 în finala cu Gloria Bistriţa).