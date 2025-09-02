Henna Virkkunen: UE va menţine reglementările pentru companiile tehnologice în ciuda ameninţărilor lui Trump

Uniunea Europeană va continua să aplice regulile privind funcţionarea reţelelor sociale şi a companiilor tehnologice, în pofida ameninţărilor lansate de Donald Trump, a transmis pe X, vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, ca răspuns la îngrijorările exprimate de Congresul american, relatează AFP.

„Voi continua să aplic aceste reguli pentru copiii noştri, cetăţenii noştri şi companiile noastre”, a afirmat Virkkunen, făcând referire la Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) şi la Regulamentul privind pieţele digitale (DMA).

Oficialul european a subliniat că aceste acte legislative sunt „legi suverane ale Uniunii Europene, adoptate cu majorităţi covârşitoare de Parlamentul European şi de Consiliul European” şi că se aplică în mod egal tuturor platformelor online din UE, asigurând protecţia drepturilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de exprimare.

DSA are ca obiectiv protejarea utilizatorilor prin impunerea unor obligaţii clare platformelor digitale, de la raportarea conţinuturilor problematice - precum dezinformarea, discursul instigator la ură sau produsele periculoase - până la combaterea contrafacerilor.

Declaraţia vine după ce preşedintele american Donald Trump a atacat recent ţările şi organizaţiile care reglementează sectorul tehnologic, ameninţându-le cu taxe vamale şi restricţii comerciale. Deşi nu a menţionat explicit Uniunea Europeană, aceasta deţine cel mai amplu cadru legislativ din lume în domeniul digital.

Ca reacţie, Congresul american a anunţat pentru miercuri o audiere intitulată „Ameninţarea Europei la adresa libertăţii de exprimare şi a inovării în America”, iniţiată de şeful Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor, Jim Jordan.

Într-o scrisoare adresată acestuia pe 1 septembrie, Virkkunen a reamintit că DSA şi DMA urmăresc „o mai bună protecţie a minorilor şi a companiilor” şi nu pot fi considerate o formă de cenzură.