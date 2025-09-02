Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Henna Virkkunen: UE va menţine reglementările pentru companiile tehnologice în ciuda ameninţărilor lui Trump

I.S.
Internaţional / 2 septembrie, 07:06

Henna Virkkunen: UE va menţine reglementările pentru companiile tehnologice în ciuda ameninţărilor lui Trump

Uniunea Europeană va continua să aplice regulile privind funcţionarea reţelelor sociale şi a companiilor tehnologice, în pofida ameninţărilor lansate de Donald Trump, a transmis pe X, vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, ca răspuns la îngrijorările exprimate de Congresul american, relatează AFP.

„Voi continua să aplic aceste reguli pentru copiii noştri, cetăţenii noştri şi companiile noastre”, a afirmat Virkkunen, făcând referire la Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) şi la Regulamentul privind pieţele digitale (DMA).

Oficialul european a subliniat că aceste acte legislative sunt „legi suverane ale Uniunii Europene, adoptate cu majorităţi covârşitoare de Parlamentul European şi de Consiliul European” şi că se aplică în mod egal tuturor platformelor online din UE, asigurând protecţia drepturilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de exprimare.

DSA are ca obiectiv protejarea utilizatorilor prin impunerea unor obligaţii clare platformelor digitale, de la raportarea conţinuturilor problematice - precum dezinformarea, discursul instigator la ură sau produsele periculoase - până la combaterea contrafacerilor.

Declaraţia vine după ce preşedintele american Donald Trump a atacat recent ţările şi organizaţiile care reglementează sectorul tehnologic, ameninţându-le cu taxe vamale şi restricţii comerciale. Deşi nu a menţionat explicit Uniunea Europeană, aceasta deţine cel mai amplu cadru legislativ din lume în domeniul digital.

Ca reacţie, Congresul american a anunţat pentru miercuri o audiere intitulată „Ameninţarea Europei la adresa libertăţii de exprimare şi a inovării în America”, iniţiată de şeful Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor, Jim Jordan.

Într-o scrisoare adresată acestuia pe 1 septembrie, Virkkunen a reamintit că DSA şi DMA urmăresc „o mai bună protecţie a minorilor şi a companiilor” şi nu pot fi considerate o formă de cenzură.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb