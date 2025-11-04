Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Hidroelectrica depăşeşte pragul de un milion de clienţi şi devine liderul pieţei de furnizare din România

A.B.
Companii / 4 noiembrie, 14:15

Hidroelectrica depăşeşte pragul de un milion de clienţi şi devine liderul pieţei de furnizare din România

Hidroelectrica a anunţat că a depăşit pragul de un milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Momentul marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în 2020 şi a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu.

„Depăşirea pragului de un milion de clienţi reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica şi în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparenţă şi energie curată. Vom continua cu perseverenţă investiţiile în digitalizare, servicii moderne şi surse regenerabile de producţie, pentru a răspunde aşteptărilor tot mai ridicate ale clienţilor noştri”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica.

Compania a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, conceput pentru clienţi casnici şi business, cu o interfaţă intuitivă şi sigură care simplifică procesul de încheiere a contractelor şi reduce semnificativ timpul formalităţilor administrative.

Conform datelor ANRE din iulie 2025, Hidroelectrica deţinea o cotă de piaţă de 17,6% pe segmentul concurenţial, urcând astfel pe primul loc în topul furnizorilor din România. În doar o lună, compania a trecut de la o cotă de 15,16% (în iunie) la poziţia de lider, consolidându-şi reputaţia de furnizor cu oferte competitive, inclusiv după liberalizarea pieţei de energie.

De la intrarea pe piaţa de furnizare, Hidroelectrica a implementat proiecte strategice de modernizare, orientate spre digitalizare completă - de la facturare şi plată, până la gestionarea relaţiei cu utilizatorii. Printre acestea se numără platforma „IHidro”, care permite clienţilor acces rapid la informaţii despre consum, facturi şi plăţi, precum şi implementarea unor sisteme informatice performante de gestiune a datelor şi interacţiunilor cu clienţii (CRM).

Prin aceste investiţii, compania îşi consolidează poziţia de lider al pieţei de furnizare, oferind servicii bazate pe transparenţă, accesibilitate şi inovaţie. Cu o tradiţie de peste şase decenii în producţia de energie hidro, Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, administrând 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW şi parcul eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 14:53)

    Bravo lor.

    Acum sa si produca energie pentru toti.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 17:55)

    asteptam fuziunea H2O cu EL :)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 18:16)

      cu profitu cum stam?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video

adb