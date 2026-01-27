Horaţiu Feşnic arbitrează în ultima etapă din Liga Europa

Horaţiu Feşnic a fost delegat la partida Genk (Belgia) - Malmö (Suedia), din ultima rundă a fazei principale UEFA Europa League, potrivit news.ro.

Din brigadă mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei, al patrulea oficial Rareş Vidican, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Toate meciurile din această ultimă etapă se vor juca joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.

După 7 runde, Genk ocupă locul 10, cu 13 puncte, în timp ce Malmö se află pe locul 35, cu doar un punct. La fel ca în Liga Campionilor, primele 8 clasate merg direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 9-24 vor disputa un play-off.