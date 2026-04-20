HotNews: PSD stabileşte întrebarea-cheie din referendumul intern despre Ilie Bolojan

A.G.
Politică / 20 aprilie, 11:42

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

Liderii Partidului Social Democrat au stabilit formularea întrebării care va fi supusă votului în cadrul referendumului intern la care participă aproximativ 5.000 de membri de partid, potrivit HotNews.

Conform sursei citate, întrebarea adoptată în cadrul şedinţei este:

„Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile - plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali:

Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

La finalul şedinţei de luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formularea întrebării a fost adoptată în unanimitate, potrivit HotNews.

„Da, a fost votată în unanimitate. Ştiţi contextul şi economic şi social. E o întrebare care trebuia adoptată în BPN fără niciun vot împotrivă”, a afirmat acesta, conform HotNews.

Sorin Grindeanu a evitat să ofere detalii privind paşii următori ai partidului, precizând că explicaţiile vor fi prezentate după desfăşurarea votului intern, conform aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 12:09)

    Întrebarea ar fi trebuit să fie - Având în vedere dezastrul economic al guvernării Ciolacu timp de doi ani și răul făcut de multe ori țării în ultimii 35 de ani ar trebui să ne dizolvăm ?

    1. 1.1.  dupa 36 de ani ciuma rosie (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 12:43)

      trebuie sa plece de la butoane, acesti ticalosi,hoti si necalificati conduc Romania de 80 de ani,acum sunt la putere prin copii si nepoti. ajunge gat cu ei ,concediati de peste toto din institutiile statuluidin guvern de peste tot. singurul argument adus ce cap de stiuca este ca ascazut consumul in ultimile sase luni, asta este bine bai ratatule nu mai importam mizerii ,scade deficitul economic ,nu ne mai imrumutam la fel de mult.

