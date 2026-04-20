HotNews: PSD stabileşte întrebarea-cheie din referendumul intern despre Ilie Bolojan

Liderii Partidului Social Democrat au stabilit formularea întrebării care va fi supusă votului în cadrul referendumului intern la care participă aproximativ 5.000 de membri de partid, potrivit HotNews.

Conform sursei citate, întrebarea adoptată în cadrul şedinţei este:

„Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile - plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali:

Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

La finalul şedinţei de luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formularea întrebării a fost adoptată în unanimitate, potrivit HotNews.

„Da, a fost votată în unanimitate. Ştiţi contextul şi economic şi social. E o întrebare care trebuia adoptată în BPN fără niciun vot împotrivă”, a afirmat acesta, conform HotNews.

Sorin Grindeanu a evitat să ofere detalii privind paşii următori ai partidului, precizând că explicaţiile vor fi prezentate după desfăşurarea votului intern, conform aceleiaşi surse.